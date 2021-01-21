Джек Ма разбогател на $1,4 млрд после долгожданного появления на публике

Об этом свидетельствует рейтинг Forbes Real-Time.
По состоянию на 21 января состояние Джека Ма оценивается в $62 млрд.
В то же время аналитики Bloomberg заявляют, что возвращение Ма на публику исключает худшие сценарии, например его заключение или поглощение компаний правительством.
“По-прежнему существует неопределенность относительно следующих действий регуляторных органов, но его появление означает, что положение дел Джека Ма гораздо лучше, чем многие предполагали”, – заявил профессор Китайского университета Гонконга Фанг Кеченг.
Отмечается, что короткое появление Джека Ма во время видеоконференции позволило инвесторам вздохнуть с облегчением. Об этом свидетельствует и тот факт, что рыночная стоимость Alibaba Group после появления Ма выросла на $58 млрд.
Ранее сообщалось, что о миллиардере Джеке Ма, соучредителе Alibaba, не слышно ничего несколько месяцев. Ма не появлялся на публике и в социальных сетях с конца октября. За неделю до этого листинг на фондовой бирже финансового филиала Alibaba (BABA), Ant Group, был заблокирован китайскими регулирующими органами.
- Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против коронавируса 2019-nCoV.
- Китайский бизнесмен Рен Чжицян, который критиковал действия китайского лидера Си Цзиньпина по борьбе с пандемией коронавируса, обвинен в коррупции и находится под следствием.
- 20 января основатель Alibaba Group Джек Ма впервые с октября появился на публике. Его появление утихомирило беспокойство по поводу отсутствия Ма в общественной жизни и привело к резкому росту акций Alibaba.