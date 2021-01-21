Джек Ма разбогател на $1,4 млрд после долгожданного появления на публике

Основатель компании Alibaba Джек Ма разбогател на $1,4 млрд после того, как появился на публике после трехмесячного исчезновения.

Об этом свидетельствует рейтинг Forbes Real-Time.

По состоянию на 21 января состояние Джека Ма оценивается в $62 млрд.

В то же время аналитики Bloomberg заявляют, что возвращение Ма на публику исключает худшие сценарии, например его заключение или поглощение компаний правительством.

“По-прежнему существует неопределенность относительно следующих действий регуляторных органов, но его появление означает, что положение дел Джека Ма гораздо лучше, чем многие предполагали”, – заявил профессор Китайского университета Гонконга Фанг Кеченг.

Отмечается, что короткое появление Джека Ма во время видеоконференции позволило инвесторам вздохнуть с облегчением. Об этом свидетельствует и тот факт, что рыночная стоимость Alibaba Group после появления Ма выросла на $58 млрд.