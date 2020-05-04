Ермак назвал новую дату пика коронавируса в Украине

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома”, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
“Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик еще до середины мая”, — сказал Ермак.
Он отметил, что в Украине относительно небольшое количество заразившихся коронавирусом, если сравнивать с другими странами и это благодаря тому, что вовремя были введены карантинные меры.
Ермак отметил, что в апреле Украина полностью преодолела кризис нехватки защитных средств, медицинского оборудования.
Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 14-17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пик пандемии коронавируса в Украине наступит в 20-х числах апреля.
Министерство здравоохранение опасается новой вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.
По официальным данным, в 2020 году в пасхальных богослужениях приняли участие только 130 тысяч человек. Это в 38 раз меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в церкви пришли больше 7 миллионов человек. Несмотря на это, угроза вспышки остается.
- В Херсоне в Свято-Духовском кафедральном соборе (УПЦ МП) во время пасхальных богослужений зафиксировали нарушения карантина.