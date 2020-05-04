Ермак назвал новую дату пика коронавируса в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина может достичь пика заболеваемости коронавирусом до середины мая.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома”, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

“Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик еще до середины мая”, — сказал Ермак.

Он отметил, что в Украине относительно небольшое количество заразившихся коронавирусом, если сравнивать с другими странами и это благодаря тому, что вовремя были введены карантинные меры.

Ермак отметил, что в апреле Украина полностью преодолела кризис нехватки защитных средств, медицинского оборудования.