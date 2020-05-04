Covid-19 Украина

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Ермак назвал новую дату пика коронавируса в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина может достичь пика заболеваемости коронавирусом до середины мая.

Понедельник, 4 мая 2020, 23:59

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома”, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

“Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик еще до середины мая”, — сказал Ермак.

Он отметил, что в Украине относительно небольшое количество заразившихся коронавирусом, если сравнивать с другими странами и это благодаря тому, что вовремя были введены карантинные меры.

Ермак отметил, что в апреле Украина полностью преодолела кризис нехватки защитных средств, медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 14-17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пик пандемии коронавируса в Украине наступит в 20-х числах апреля.

Министерство здравоохранение опасается новой вспышки коронавируса на 5-10 день после Пасхи.

По официальным данным, в 2020 году в пасхальных богослужениях приняли участие только 130 тысяч человек. Это в 38 раз меньше по сравнению с предыдущим годом, когда в церкви пришли больше 7 миллионов человек. Несмотря на это, угроза вспышки остается.

Теги: Андрей Ермак, Коронавирус

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