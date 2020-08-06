В социальных сетях Facebook и Twitter удалили записи с интервью президента США Дональда Трампа, в котором он сказал, что дети практически не болеют коронавирусом. Такую информацию назвали фейковой.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

В Facebook из аккаунта Дональда Трампа удалили видео, в котором президент в интервью телеканалу Fox News говорит о том, что дети “практически невосприимчивы к COVID-19”.

Трамп завил в интервью, что в сентябре в США стоит открыть все школы, так как среди детей практически нет случаев заражения коронавирусом.

“Посмотрите на детей. Дети практически, я бы сказал в большинстве случаев, не болеют. Они не заражаются, просто не заражаются”, – сказал Трамп.

Но данные о заболеваемости коронавирусом свидетельствуют о том, что среди умерших вследствие заражения COVID-19, есть как новорожденные дети, так и подростки.

К тому же, в большинстве штатов уже приняли решение о том, что школы будут закрыты по крайней мере до середины января 2021 года. Уроки будут проходить только в онлайн режиме.

“Это видео содержит ложные заявления о том, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о COVID”, — сообщил представитель Facebook Энди Стоун.

Это первый случай, когда в Facebook удалили пост Трампа, а не просто предупредили.

Но в штабе Трампа считают, что это неправомерное действие, так как президент ничего не утверждал, а лишь рассказал об имеющемся факте.

Представитель штаба Кортни Парелла обвинила всю Кремниевую долину в предвзятом отношении к американскому президенту.

В то же время в социальной сети Twitter заблокировали аккаунт президентского штаба (@TeamTrump) до тех пор, пока оттуда не удалят интервью.

Позже скандальный твит удалили.

В Белом доме официально еще не отреагировали на эту ситуацию.

Как сообщалось ранее, 30 июля президент США Дональд Трамп предложил отложить проведение выборов президента страны, которые должны состояться в ноябре.

Напомним, ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что идея демократов провести голосование с помощью почты в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов. Заявления американского лидера в Twitter на эту тему были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как недостоверный.

Также Трамп не исключал, что не признает результаты грядущих выборов.