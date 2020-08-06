Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
В Facebook из аккаунта Дональда Трампа удалили видео, в котором президент в интервью телеканалу Fox News говорит о том, что дети “практически невосприимчивы к COVID-19”.
Трамп завил в интервью, что в сентябре в США стоит открыть все школы, так как среди детей практически нет случаев заражения коронавирусом.
“Посмотрите на детей. Дети практически, я бы сказал в большинстве случаев, не болеют. Они не заражаются, просто не заражаются”, – сказал Трамп.
Но данные о заболеваемости коронавирусом свидетельствуют о том, что среди умерших вследствие заражения COVID-19, есть как новорожденные дети, так и подростки.
К тому же, в большинстве штатов уже приняли решение о том, что школы будут закрыты по крайней мере до середины января 2021 года. Уроки будут проходить только в онлайн режиме.
“Это видео содержит ложные заявления о том, что группа лиц застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о COVID”, — сообщил представитель Facebook Энди Стоун.
Это первый случай, когда в Facebook удалили пост Трампа, а не просто предупредили.
Но в штабе Трампа считают, что это неправомерное действие, так как президент ничего не утверждал, а лишь рассказал об имеющемся факте.
Представитель штаба Кортни Парелла обвинила всю Кремниевую долину в предвзятом отношении к американскому президенту.
В то же время в социальной сети Twitter заблокировали аккаунт президентского штаба (@TeamTrump) до тех пор, пока оттуда не удалят интервью.
Позже скандальный твит удалили.
В Белом доме официально еще не отреагировали на эту ситуацию.
Как сообщалось ранее, 30 июля президент США Дональд Трамп предложил отложить проведение выборов президента страны, которые должны состояться в ноябре.
Напомним, ранее Трамп неоднократно высказывал мнение, что идея демократов провести голосование с помощью почты в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов. Заявления американского лидера в Twitter на эту тему были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как недостоверный.
Также Трамп не исключал, что не признает результаты грядущих выборов.
- В июле рейтинг экс-вице-президента США Джо Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Дональда Трампа — 40%.
- Американское издание The Economist представило модель возможного результата выборов президента в ноябре. На сегодня с 91% вероятностью побеждает представитель Демократической партии Джо Байден.