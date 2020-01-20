"Слуга народа" Александр Дубинский сообщил о встрече замглавы НБУ Екатерины Рожковой с олигархами Дмитрием Фирташем и Валерием Хорошковским. Она информацию опровергла.

Так в понедельник, 20 января. нардеп от фракции “Слуги народа” Александр Дубинский опубликовал в Facebook пост, в котором сообщил, что первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова находится в Вене. Целью ее визита Дубинский назвал встречу с двумя украинского олигархами — Дмитрием Фирташем и Валерием Хорошковским.

“Рожкова отправилась в Вену на встречу с Фирташем и Хорошковским. Обсуждается механизм перехода контроль над дочерним банком “Сбербанка РФ”, а также покупка “Проминвестбанка”, — написал Дубинский, прикрепив к посту фотографии Рожковой в аэропорту.

Банковские учреждения с российским капиталом, которые, по информации Дубинского, Рожкова намерена была обсудить с олигархами, находятся под санкциями НБУ. Соответствующее решение Совет нацбезопасности и обороны Украины принял 1 марта 2018 года.

Сама Рожкова потвердила факт поездки в Вену, однако заверила, что встречи Фирташа и Хорошковского “не видела”.

“Коротко о моих выходных: экономом в Вену летала, кофе по-венски с захером пила, в “Альбертине” (художественный музей в Вене — ред.) была, Моцарта слушала. Фирташа с Хорошковским не видела”, — написала она в Facebook.

Также Рожкова сообщила, что уже в понедельник была на рабочем месте и шутя спросила подписчиков: “где в Киеве можно почувствовать себя, как (в посте Дубинского) в Вене? P.S В этом году пообещала дочери поездку в Диснейленд. Есть идеи, кого там встретить с олигархов?”, — добавила замглавы НБУ.

Как сообщалось ранее, накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.

После публикации Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.