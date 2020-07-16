Сотрудники Государственного бюро расследований имитировали исчезновение и смерть заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы предотвратить заказное убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, утром 16 июля городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара. Позднее в полиции проинформировали об открытии уголовного производства по факту исчезновения Ботнара.

Оказалось, что исчезновение чиновника было частью спецоперации ГБР, направленной на предотвращение его заказного убийства.

Следователи ведомства установили, что один из депутатов Черкасского городского совета “из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния” пытался организовать заказное убийство Ботнара.

“Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток”, — сообщили в Бюро.

С целью предотвращения преступления правоохранители сымитировали гибель чиновника и задержали депутата.

“В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора”, — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ) и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.