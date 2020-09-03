Генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что голосование по почте на президентских выборах в ноябре – это "игра с огнем".

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Барр пояснил, что такой тип голосования может быть “опасным”.

Он считает, что если проводить голосование по почте, то можно столкнутся с мошенничеством и шантажом.

“Это безрассудно и опасно, и люди играют с огнем”, – сказал Барр.

Генпрокурор сказал, что сейчас в США население “очень сильно разделено”, потому граждане должны быть уверены в легитимности результатов выборов.

Барр считает, что бюллетени могут подделать граждане других стран. В то же время, он не привел доказательства такой возможности.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Голосовать за нового президента США будут 233 миллиона граждан страны. Из них 180 миллионов человек смогут проголосовать по почте.

Новый президент должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. За президентское кресло будут соперничать демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.