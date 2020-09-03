Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.
Барр пояснил, что такой тип голосования может быть “опасным”.
Он считает, что если проводить голосование по почте, то можно столкнутся с мошенничеством и шантажом.
“Это безрассудно и опасно, и люди играют с огнем”, – сказал Барр.
Генпрокурор сказал, что сейчас в США население “очень сильно разделено”, потому граждане должны быть уверены в легитимности результатов выборов.
Барр считает, что бюллетени могут подделать граждане других стран. В то же время, он не привел доказательства такой возможности.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
Голосовать за нового президента США будут 233 миллиона граждан страны. Из них 180 миллионов человек смогут проголосовать по почте.
Новый президент должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. За президентское кресло будут соперничать демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.
- 25 августа во время съезда Республиканская партия официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента 2020 года Дональда Трампа.
- 19 августа в ходе онлайн-съезда Демократическая партия США официально утвердила своим единым кандидатом на выборах президента – 2020 экс-вице-президента Джо Байдена.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.