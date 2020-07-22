Об этом он написал в Facebook.

“20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера Делфи с побережья Одессы. Судовладелец уже дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам и еще раз просит продлить сроки ликвидации танкера. На этот раз до 10-го августа. Этой истории необходимо положить конец”, – написал он.

Куцый отметил, что владелец судна имел достаточно времени для решения проблемы, теперь пора вмешаться Администрации морских портов Украины.

По Кодексу торгового мореплавания Украины, АМПУ может самостоятельно поднимать судно, если истек срок проведения работ, установленный капитаном морского порта, или если затонувшее судно представляет угрозу для людей, природы или судоходства.

Куцый призвал Кабмин присвоить ситуации с танкером статус чрезвычайной и разрешить АМПУ принудительно поднять судно по упрощенной процедуре в ближайшее время.

“А после этого – взыскать сумму подъема и ликвидации с судовладельца. Эта иллюстрация пренебрежительного отношения к одесситам, закона и природы должна быть завершена. А нарушитель – наказан”, – добавил Куцый.

В ноябре 2019 года во время сильного шторма судно Delfi, которое находилось в акватории порта “Южный”, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа “Дельфин”.

В результате аварии танкера произошла утечка топлива. Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi превысило допустимую норму в 157 раз. Спустя несколько дней после аварии вокруг танкера установили боны для очистки воды.

Владелец перевернувшегося танкера Delfi обещал убрать судно до конца 2019 года, однако так и не сделал этого.