Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Гончарук зашел в зал заседаний во время выступления главы МИД Вадима Пристайко, который отвечал на вопросы нардепов.
Впоследствии премьер выступил с заявлением с трибуны ВР.
Гончарук, в частности, извинился, что министры опоздали на час вопросов к Правительству.
“Это связано с моим решением, которое я принял сегодня. Я обратился к президенту Украины – передал ему мое заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии с законом, Конституцией Украины. Написано на имя главы Верховной Рады. И у президента есть право внести его в Парламент в любой момент”, – отметил Гончарук.
Он также заверил, что заявления о том, что “кто-то не уважает президента, – это неправда”.
“Мы одна команда. Мы все прошли в Парламент во власть менять страну благодаря Владимиру Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%”, – объявил Гончарук.
Останній спіч прем’єра Гончарука (але це не точно)
Якщо коротко: Зеленського та команду поважає, медійни атаки вже дістали, уряд продовжує працювати в штатному режимі.
Опубліковано Букви Пʼятниця, 17 січня 2020 р.
Сразу после выступления глава Правительства вместе с министрами покинул заседание, не ответив на вопросы нардепов.
Перед этим спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что час вопросов к Правительству завершен. По словам Разумкова, выступление Гончарука было “политическим заявлением”, в связи с чем не предусмотрены вопросы к премьеру.
Это вызвало недовольные возгласы и крики “Ганьба!” в зале заседаний. В то же время ряд нардепов аплодировали премьеру и членам его Правительства.
Після свого виступу Гончарук покинув ВР під крики “ганьба” та аплодисменти
Опубліковано Букви Пʼятниця, 17 січня 2020 р.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Сегодня премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.