Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Гончарук зашел в зал заседаний во время выступления главы МИД Вадима Пристайко, который отвечал на вопросы нардепов.

Впоследствии премьер выступил с заявлением с трибуны ВР.

Гончарук, в частности, извинился, что министры опоздали на час вопросов к Правительству.

“Это связано с моим решением, которое я принял сегодня. Я обратился к президенту Украины – передал ему мое заявление об отставке. Оно оформлено в соответствии с законом, Конституцией Украины. Написано на имя главы Верховной Рады. И у президента есть право внести его в Парламент в любой момент”, – отметил Гончарук.

Он также заверил, что заявления о том, что “кто-то не уважает президента, – это неправда”.

“Мы одна команда. Мы все прошли в Парламент во власть менять страну благодаря Владимиру Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%”, – объявил Гончарук.

Спіч Гончарука Останній спіч прем’єра Гончарука (але це не точно) Якщо коротко: Зеленського та команду поважає, медійни атаки вже дістали, уряд продовжує працювати в штатному режимі. Уряд продовжує працювати в штатному режимі, – Гончарук Опубліковано Букви Пʼятниця, 17 січня 2020 р.

Сразу после выступления глава Правительства вместе с министрами покинул заседание, не ответив на вопросы нардепов.

Перед этим спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что час вопросов к Правительству завершен. По словам Разумкова, выступление Гончарука было “политическим заявлением”, в связи с чем не предусмотрены вопросы к премьеру.

Это вызвало недовольные возгласы и крики “Ганьба!” в зале заседаний. В то же время ряд нардепов аплодировали премьеру и членам его Правительства.