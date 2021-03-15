Хаос в информационном поле позволяет России влиять на события в Украине не хуже, чем политическая дезинформация.

Об этом в интервью #Буквам рассказал один из инициаторов идеи Центра противодействия дезинформации, председатель правления Института информационной безопасности Артем Биденко.

“Вопросы противодействия дезинформации довольно сложные. 2014 года и мы, и мир в целом ошибались на этот счет. Мы считали, что дезинформация – это пропаганда и фейки, которые распространяют пророссийские СМИ и журналисты, чтобы ввести общество в заблуждение. Со временем выяснилось, что дезинформация мутирует. И ключевая задача россиян – это не только ввести в заблуждение, но и посеять хаос и в этом хаосе управлять”, – отметил Биденко.

По его словам, к 2020 году дезинформация из совокупности ложных новостей превратилась в огромное количество феноменов с определенной информационной окраской.

“Я говорю не о новостях. Это целый пласт явлений: мемы, смешные видосики, подкасты, блоггеры, которые что-то продают или рассказывают”, – отметил эксперт.

“Например, если взять одного известного украинского медийщика, который записывает длинные интервью с политиками, продает пирамидки и иногда воспроизводит российские смыслы – это не дезинформация в чистом виде. Но это – часть нашего информационного хаоса. Цель которого – уничтожение авторитетов, разрыва цепей доверия. Чтобы мы не знали, кому и когда верить”, – говорит Биденко.

“Оказалось, что просто ставить ограничение – не эффективно. Как неэффективной оказалась инвестиция в одну только медиаграмотность. Это показала история с COVID-19”, – отметил эксперт.