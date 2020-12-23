Геннадия Кернеса похоронили на Почетной аллее в Харькове – фото, видео

Что известно о Геннадие Кернесе:

В 90-х Геннадий Кернес стал руководителем компании “НПК-Холдинг”, которая занимается автоперевозками и арендой недвижимости, основал банк и юридическую компанию.

В 1998-м стал депутатом Харьковского горсовета.

2000 Кернес стал совладельцем телекомпании “Тонис-центр” и газеты “Вечерний Харьков”, а также владел частью акций “7-го телеканала”.

В 2002-м стал секретарем городского совета.

В 2006 году он занимался избирательной кампанией Михаила Добкина, который баллотировался в мэры Харькова.

В 2010 баллотировался как оппозиционный кандидат на должность мэра. Его оппонентом был Арсен Аваков.

В 2015 Кернес выиграл выборы в первом туре – за него проголосовало более 65% харьковчан.

В 2020 снова выиграл выборы – тоже в первом туре, но заболел COVID-19.