Covid-19 Украина

обновлено 23.12.2020 в 15:02

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Геннадия Кернеса похоронили на Почетной аллее в Харькове – фото, видео

В Харькове сотни людей простились с мэром Геннадием Кернесом, который умер в немецкой клинике Шарите из-за осложнений после коронавируса. Так, церемония прощания продолжалась до 13:00, после чего катафалк с телом мэра поехал на городское кладбище №2.

Среда, 23 декабря 2020, 16:05

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время движения траурного шествия в городе ситуативно перекрывали движение транспорта. Люди образовали живой коридор.

Отметим, что Геннадия Кернеса похоронили на Почетной аллее. По данным Нацполиции, провести мэра в последний путь пришло более 110 тысяч человек.

Харьковчане принесли тысячи живых цветов.

похорон Кернеса

Что известно о Геннадие Кернесе:

В 90-х Геннадий Кернес стал руководителем компании “НПК-Холдинг”, которая занимается автоперевозками и арендой недвижимости, основал банк и юридическую компанию.

В 1998-м стал депутатом Харьковского горсовета.

2000 Кернес стал совладельцем телекомпании “Тонис-центр” и газеты “Вечерний Харьков”, а также владел частью акций “7-го телеканала”.

В 2002-м стал секретарем городского совета.

В 2006 году он занимался избирательной кампанией Михаила Добкина, который баллотировался в мэры Харькова.

В 2010 баллотировался как оппозиционный кандидат на должность мэра. Его оппонентом был Арсен Аваков.

В 2015 Кернес выиграл выборы в первом туре – за него проголосовало более 65% харьковчан.

В 2020 снова выиграл выборы – тоже в первом туре, но заболел COVID-19.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.

  • 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
  • 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
  • Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
  • Сегодня с самого утра, 23 декабря, в Харькове люди прощались с городским головой Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений от Covid-19. #Буквы рассказывали, как это было.
Теги: фото, видео, Кернес, похорон, смерть

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