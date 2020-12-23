Геннадия Кернеса похоронили на Почетной аллее в Харькове – фото, видео

Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Во время движения траурного шествия в городе ситуативно перекрывали движение транспорта. Люди образовали живой коридор.
Отметим, что Геннадия Кернеса похоронили на Почетной аллее. По данным Нацполиции, провести мэра в последний путь пришло более 110 тысяч человек.
Харьковчане принесли тысячи живых цветов.
Что известно о Геннадие Кернесе:
В 90-х Геннадий Кернес стал руководителем компании “НПК-Холдинг”, которая занимается автоперевозками и арендой недвижимости, основал банк и юридическую компанию.
В 1998-м стал депутатом Харьковского горсовета.
2000 Кернес стал совладельцем телекомпании “Тонис-центр” и газеты “Вечерний Харьков”, а также владел частью акций “7-го телеканала”.
В 2002-м стал секретарем городского совета.
В 2006 году он занимался избирательной кампанией Михаила Добкина, который баллотировался в мэры Харькова.
В 2010 баллотировался как оппозиционный кандидат на должность мэра. Его оппонентом был Арсен Аваков.
В 2015 Кернес выиграл выборы в первом туре – за него проголосовало более 65% харьковчан.
В 2020 снова выиграл выборы – тоже в первом туре, но заболел COVID-19.
Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.
- 17 декабря в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
- 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
- Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
- Сегодня с самого утра, 23 декабря, в Харькове люди прощались с городским головой Геннадием Кернесом, который умер из-за осложнений от Covid-19. #Буквы рассказывали, как это было.