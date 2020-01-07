Хорватия официально объявила о выводе своих военнослужащих из Ирака.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Хорватии.

“Мы следим за ситуацией в области безопасности с союзниками, и соответствующие решения будут приниматься в координации с союзниками. Мы подчеркиваем, что безопасность хорватских солдат имеет первостепенное значение”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что хорватская миссия будет передислоцирована из Багдада в Кувейт.

При этом подчеркивается, что хорватские военнослужащие находятся в безопасности.

Отмечается, что в Кувейт направлены 14 хорватских военных. В то же время еще 7 хорватских военнослужащих возвращаются домой в Хорватию.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.