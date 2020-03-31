Об этом заявил сегодня на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
“Да, действительно, это обсуждалось в рамках телефонного разговора политических советников в “нормандском формате”. И, как было достигнуто решение в Минске, идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются”, – отметил Ермак.
Он заверил, что “только после консультаций с обществом, Парламентом Украины будет принято окончательное решение по данному вопросу”.
В связи с этим Ермак призвал “не разгонять зрады”.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 31 березня 2020 р.
Ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
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- Дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный заявил в интервью #Буквам, что Службе безопасности Украины стоит исследовать роль Андрея Ермака в подписании документа в Минске, чтобы понять, на какую страну тот работает.