Идея создания "консультативного совета" с представителями оккупированного Донбасса будет дальше рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

“Да, действительно, это обсуждалось в рамках телефонного разговора политических советников в “нормандском формате”. И, как было достигнуто решение в Минске, идея создания такого совета будет дальше рассматриваться после консультаций с нашими партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ. Эти консультации до сих пор продолжаются”, – отметил Ермак.

Он заверил, что “только после консультаций с обществом, Парламентом Украины будет принято окончательное решение по данному вопросу”.

В связи с этим Ермак призвал “не разгонять зрады”.

Ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.