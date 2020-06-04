Об этом сообщает hromadske.
Так, накануне Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, обнародовала пресс-служба главы государства.
При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могут работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).
Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.
“Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: “Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал”. Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких”, – утверждает Ляшко.
Однако в комментарии изданию hromadske представители кафе заверили, что посетителей в помещение не пускают, а президента пропустили, потому что “есть нормы культуры”.
“Мы не принимаем посетителей, но это президент. Мы же не поставим его на пороге … Но, понятно, что вы по-разному можете себе раскрутить. Вы же понимаете, какие есть нормы культуры…. Но вот зашла толпа людей, что они будут стоять?” – пояснила собеседница из администрации заведения.
Она также добавила, что это была “нестандартная ситуация”, а “на улице был дождь, куда они (чиновники – ред.) должны деться?”.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Внутреннее авиасообщение в Украине будет запущенно 5 июня, международное – 15 июня. Кроме того, с 5 июня ресторанам и кафе разрешат принимать посетителей внутри заведений. Предусмотрен и ряд других ослаблений с 5 июня.