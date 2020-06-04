В кафе в Хмельницком, которое накануне, несмотря на карантин, посетил президент Владимир Зеленский, объяснили, что пустили его, потому что "есть нормы культуры".

Об этом сообщает hromadske.

Так, накануне Владимир Зеленский вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком, Виктором Ляшко и другими чиновниками посетили кафе в Хмельницком. Фото, как они пьют кофе внутри заведения, обнародовала пресс-служба главы государства.

При этом, согласно графику выхода из карантина, до 5 июня кафе и рестораны могут работать только на вынос (либо же посетители могут находиться на летних площадках).

Комментируя инцидент, Виктор Ляшко заявил, что президент заходил в кафе “убедиться в соблюдении норм”, в связи с чем это не нарушение карантина.

“Что вышло. Вчера президент встречался с бизнесом, было много вопросов, в том числе и по ослаблению карантина. Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: “Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал”. Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких”, – утверждает Ляшко.

Однако в комментарии изданию hromadske представители кафе заверили, что посетителей в помещение не пускают, а президента пропустили, потому что “есть нормы культуры”.

“Мы не принимаем посетителей, но это президент. Мы же не поставим его на пороге … Но, понятно, что вы по-разному можете себе раскрутить. Вы же понимаете, какие есть нормы культуры…. Но вот зашла толпа людей, что они будут стоять?” – пояснила собеседница из администрации заведения.

Она также добавила, что это была “нестандартная ситуация”, а “на улице был дождь, куда они (чиновники – ред.) должны деться?”.