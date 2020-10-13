Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель заявил, что блок готовит новые санкции против Беларуси. В список попадет Александр Лукашенко.

Об этом Боррель заявил во время общения с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает Европейская служба внешнеполитической деятельности.

Отмечено, что во время разговора Боррель сообщил Лаврову, что Совет иностранных дел 12 октября дала политический зеленый свет начать подготовку следующего пакета санкций.

В этот пакет должен войти Александр Лукашенко, которого несколько десятков стран, в том числе и Украина, не признали законно избранным президентом Беларуси.

Боррель также отметил необходимость соблюдения демократического права белорусского народа избирать своего президента путем новых, свободных и честных выборов, без вмешательства извне.

Ранее министры иностранных дел стран Европейского Союза подтвердили готовность внести Александра Лукашенко в санкционный список.

Напомним, 2 октября Европейский Союз опубликовал список белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. Санкции не были введены против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и центризбиркома. В опубликованном документе указаны 44 человека.

Беларусь отреагировала на санкции Европейского союза против окружения самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и ввела ответные.

Минфин США 2 октября ввел индивидуальные санкции против главы министерства внутренних дел Беларуси и других должностных лиц. В списке только 8 фамилий.