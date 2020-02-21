Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что столкновения, которые произошли из-за эвакуации украинцев из китайского города Ухань, не должны происходить в стране, которая является частью Европы.

Об этом он заявил сегодня, выступая на награждении победителей Украинского фонда стартапов, сообщает корреспондент #Букв.

“Я хочу поздравить, как президент, всех украинцев, которые вернулись на родину вчера из китайского города Ухань. Мы все, я уверен, желаем им крепкого здоровья и верим, что в ближайшее недели они будут дома, рядом со своими родными и близкими” – сказал Зеленский.

Он добавил, что “мы постоянно говорим, что Украина – это Европа”.

“Так вот вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению. Давайте не забывать все, что мы все с вами – люди, а не …. Не хочу сейчас подбирать неправильное слово…”, – пояснил глава государства.

Он добавил, что верит, что в ближайшее время в Украине появится “очень важный и нужный Украины и всеми мира стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважения, единства и критического мышления”.

Участь Президента України Володимира Зеленського у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів. Участь Президента України Володимира Зеленського у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів. Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 21 февраля 2020 г.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.