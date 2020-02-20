Протестующие в Новых Санжарах разбили окна в автобусах, на которых привезли эвакуированных из Китая украинцев.

Прямую трансляцию ведет “Радио Свобода”.

На видео можно увидеть, что в нескольких автобусах, на которых привезли эвакуированных украинцев, разбиты окна.

Напомним, что в Новых Санжарах продолжаются столкновения протестующих с полицией.