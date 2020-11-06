Европейский Союз в пятницу, 6 ноября, официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц.

Об этом проинформировали в пресс-службе Европейского совета.

Санкции введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.

“Евросовет сегодня добавил 15 представителей белорусских властей, в том числе Александра Лукашенко, а также его сына и советника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, в список лиц, подвергшихся санкциям в связи с жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов после президентских выборов”, – отмечается в сообщении.

Помимо Лукашенко, санкции введены в отношении:

• его сына и советника по национальной безопасности Виктора Лукашенко;

• главы президентской администрации Игоря Сергеенко;

• руководителя КГБ Ивана Тертеля;

• начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Романа Мельника;

• главы Следственного комитета Ивана Носкевича;

• председателя Государственного комитета судебной экспертизы Алексея Волкова;

• заместителей председателя Следственного комитета Сергея Аземши и Андрея Смаля;

• руководителя оперативно-аналитического центра Андрея Павлюченко;

• заместителя министра информации Игоря Бузовского;

• пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт;

• командира подразделения “Альфа” Сергея Зубкова;

• бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова;

• председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание финансовых активов. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в санкционный список.

Таким образом, санкционный список ЕС против Беларуси расширился до 59 лиц.