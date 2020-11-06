Об этом проинформировали в пресс-службе Европейского совета.
Санкции введены в связи с “жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов”, которые наблюдаются в Беларуси после президентских выборов.
“Евросовет сегодня добавил 15 представителей белорусских властей, в том числе Александра Лукашенко, а также его сына и советника по национальной безопасности Виктора Лукашенко, в список лиц, подвергшихся санкциям в связи с жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов после президентских выборов”, – отмечается в сообщении.
Помимо Лукашенко, санкции введены в отношении:
• его сына и советника по национальной безопасности Виктора Лукашенко;
• главы президентской администрации Игоря Сергеенко;
• руководителя КГБ Ивана Тертеля;
• начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Романа Мельника;
• главы Следственного комитета Ивана Носкевича;
• председателя Государственного комитета судебной экспертизы Алексея Волкова;
• заместителей председателя Следственного комитета Сергея Аземши и Андрея Смаля;
• руководителя оперативно-аналитического центра Андрея Павлюченко;
• заместителя министра информации Игоря Бузовского;
• пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт;
• командира подразделения “Альфа” Сергея Зубкова;
• бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова;
• председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.
Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание финансовых активов. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в санкционный список.
Таким образом, санкционный список ЕС против Беларуси расширился до 59 лиц.
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