Covid-19 Украина

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Импичмент Трампа: адвокат просит приостановить процесс, если он затянется до субботы

Один из адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа сообщил лидерам Сената, что он — верующий еврей, который строго придерживается заповеди не работать в субботу, и поэтому не сможет участвовать в заседании суда, если оно начнется после захода солнца в пятницу или днем в субботу.

Воскресенье, 7 февраля 2021, 11:21

Об этом пишет The New York Times.

В письме сенаторам адвокат Дэвид Шон просил приостановить судебное разбирательство, если оно не будет завершено в 17:24 в пятницу.

“Прошу прощения за неудобства. Моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы, несомненно, вызовет возмущение других людей. Однако обряды и запреты для меня обязательны, поэтому у меня нет другого выбора”, – говорится в письме.

Письмо было отправлено сенатору Чаку Шумеру, демократу Нью-Йорка и лидеру большинства; сенатору Митчу МакКоннеллу, республиканцу от Кентукки и лидеру меньшинства; а также сенатору Патрику Дж. Лихи, демократу от штата Вермонт, который в качестве временного президента председательствует на процессе.

Представитель Чака Шумера заявил, что просьба Шона будет учтена, но не сказал, как именно.

“Мы уважаем его просьбу и, конечно же, учтем ее. Разговоры с соответствующими сторонами о структуре судебного разбирательства продолжаются”, – сказал пресс-секретарь Джастин Гудман.

Хотя лидерам еще предстоит согласовать точный график судебного разбирательства, которое должно начаться во вторник, люди, знакомые с процессом, сказали, что процесс, скорее всего, растянется на ночь пятницы и продолжится в субботу.

Шон входит во вторую группу юристов, которые защищают Трампа на его втором процессе по делу об импичменте. Первая команда ушла после того, как ее юристы отказались придерживаться предпочтительной для бывшего президента стратегии судебного разбирательства – Трамп хотел, чтобы адвокаты строили аргументацию с указанием на массовые фальсификации во время выборов.

  • 13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия. Он стал первым американским президентом, которого Палата представителей дважды подвергала импичменту. Теперь рассмотрение импичмента должно состояться в Сенате США.
  • Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте бывшего президента страны Дональда Трампа.
  • 5 февраля бывший президент США Дональд Трамп отказался свидетельствовать по делу импичмента во время рассмотрения в Сенате.
Теги: Дональд Трамп, импичмент, суд, шабат

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