Информации о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте нет, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что информации о пострадавших от взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев пока нет.

Об этом он написал в Twitter.

“Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцев нет. Внимательно следим за ситуацией”, – написал Шмыгаль.

Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Большие столбы красного дыма было видно во всем городе. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.