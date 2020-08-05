Информации о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте нет, – Шмыгаль

Об этом он написал в Twitter.
“Ужасная трагедия в Бейруте. Мои соболезнования всем, кто пострадал и потерял родных и близких. Сейчас, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцев нет. Внимательно следим за ситуацией”, – написал Шмыгаль.
Как стало известно ранее, во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Большие столбы красного дыма было видно во всем городе. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Премьер-министр Ливана Хассан Диаб объявил среду, 5 августа, национальным днем траура по жертвам взрыва в бейрутском порту.
- Генеральный секретарь Ливанской фалангистской партии (“Катаиб”) Низар Наджарян погиб от полученных при взрыве в Бейруте ранения.
- От мощного взрыва в порту столицы Ливана Бейруте погибли, по меньшей мере, 78 человек, еще около 4000 человек ранены.