Иран официально не обращался к Франции с просьбой расшифровать "черные ящики" со сбитого украинского самолета.

Об этом сообщается на странице в Twitter Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.

“Продолжается дискуссия между всеми заинтересованными сторонами расследования. На данный момент Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции не было предложено выполнить расшифровку данных с “черных ящиков””, – сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что Франция примет участие в расшифровке записей “черных ящиков” самолета МАУ. При этом указывалось, что самописцы доставят именно в эту страну.

СПРАВКА. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) — исполнительный орган Франции, французское правительственное агентство, ответственное за расследование авиационных происшествий и вырабатывающее требования и рекомендации по безопасности полетов гражданской авиации на основе выполненных исследований.