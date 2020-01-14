Об этом сообщается на странице в Twitter Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.
“Продолжается дискуссия между всеми заинтересованными сторонами расследования. На данный момент Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции не было предложено выполнить расшифровку данных с “черных ящиков””, – сказано в сообщении.
Ранее появилась информация, что Франция примет участие в расшифровке записей “черных ящиков” самолета МАУ. При этом указывалось, что самописцы доставят именно в эту страну.
СПРАВКА. Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) — исполнительный орган Франции, французское правительственное агентство, ответственное за расследование авиационных происшествий и вырабатывающее требования и рекомендации по безопасности полетов гражданской авиации на основе выполненных исследований.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
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