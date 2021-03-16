Американские спецслужбы опубликовали рассекреченную версию доклада разведки о том, какие иностранные государства, с какой целью и какими методами пытались повлиять на исход выборов президента США в 2020 году.

В докладе указано, что Россия и Иран распространяли дезинформацию с целью повлиять на итоги выборов в США.

После опубликования отчета Генпрокурор совместно с американским правительством имеют право ввести санкции за действия, определенные как иностранное вмешательство в выборы в США. Речь идет об открытом и скрытом вмешательстве, направленном на то, чтобы прямо или косвенно повлиять на выборы в США.

В докладе сказано, что иностранные государства не осуществляли попыток прямо изменить результаты голосования техническими средствами. Таким образом, разведка доказала, что заявления 45-го президента США Дональда Трампа о том, что “голоса украли”, – неправдивы.

Но такие иностранные государства, как Куба, Венесуэла и военизированная организация “Хезболла” пытались информационно воздействовать на избирателей. При этом, “проникновение в информационное пространство США государственных информационных систем некоторых стран не оказало влияния на результаты выборов”.

Также разведка доказала, что нет фактов, подтверждающих заявления Трампа о том, что Китай якобы стремился навредить ему и повлиять на выборы.

Вмешательство Китая

Что касается влияния Китая, то он “рассматривал, но не предпринимал усилий по оказанию влияния, направленных на изменение исхода президентских выборов в США», – говорится в оценке, и отмечается, что спецслужбы “очень доверяют этому приговору”. Решение Китая не вмешиваться “было обусловлено предпочтением Китая к стабильности в двусторонних отношениях, их вероятным суждением о том, что попытка повлиять на выборы может нанести долговременный ущерб американо-китайским отношениям, и верой в то, что избрание любого из кандидатов приведет к возможностям и вызовам для Китая”.

Вмешательство Ирана

В докладе сказано, что Иран работал над подрывом репутации Трампа.

“Иран провел разностороннюю кампанию тайного влияния, направленную на то, чтобы подорвать перспективы переизбрания бывшего президента Трампа – хотя и без прямого продвижения его соперников – подорвать доверие общества к избирательному процессу и институтам США, а также посеять раскол и усугубить напряженность в обществе в США”, – сказано в докладе.

Вмешательство России

Влияние России на исход американских выборов измеряют тем, что это государство распространяло пропаганду и дезинформацию в социальных сетях, а также использовало все возможные методы, чтобы говорить о коррупции со стороны Байдена и членов его семьи. При этом, одной из ключевых фигур называют Андрея Деркача, украинского депутата, которого связывают с российской разведкой. Связь Деркач держал через адвоката Трампа Руди Джулиани.

В разведке отметили, что президент Путин “знал и, вероятно, руководил” операциями влияния, в том числе Деркачем.

“Мы считаем, что Путин имел в виду деятельность Андрея Деркача. Деркач имеет связи с российскими официальными лицами, а также с российскими спецслужбами”. ​

Также в тексте доклада сказано, что российские оперативники не взламывали избирательную инфраструктуру, но президент России Владимир Путин санкционировал «операции влияния, направленные на очернение кандидатуры Байдена и Демократической партия, поддерживал бывшего президента Трампа, подрывая общественное доверие к избирательному процессу и обостряя социально-политические разногласия в США”.

Вмешательство в подсчет голосов

В разведке отметили, что не было найдено никаких признаков того, что какой-либо иностранный субъект пытался взломать или каким-то другим образом скомпрометировать какой-либо технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года, в том числе программное обеспечение, машины для голосования, подсчет голосов или регистрационные данные.​

Осенью США ввели санкции против украинского народного депутата Андрея Деркача. Его обвинили в содействии российскому вмешательству в американские выборы президента, а он заявил, что это — “месть демократов”.

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