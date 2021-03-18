«Искажают информацию»: Мать 8-летней Миланы обвиняет СМИ и Telegram-каналы, хочет судиться

Дарья Маханец, мать 8-летней модели Миланы, которая попала в эпицентр оживленного обсуждения из-за "романа" с 13-летним блогером Пашей Паем, собирается судиться со СМИ и Telegram-каналами. Она уверена, что историю юных блогеров подают, искажая информацию.

Об этом она рассказала в интервью “Вікна СТБ” после допроса в полиции.

Ранее #Буквы рассказывали, что несколько месяцев назад 8-летняя модель из Киева Мила Маханец и 13-летний блогер Паша Пай объявили, что теперь они — пара. Подробнее о героях, их “отношениях” и реакции родителей и общества — по ссылке.

После того как история получила огласку уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба обратился в киберполицию. 16 марта родителей детей допросили.

По словам Дарьи Маханец, полицейские обсуждали с ней факты, появлявшиеся в медиа после публикации ею на страницах дочери и Пашей Паем на его страницах в соцсетях фото и видео, демонстрирующих “отношения” между детьми.

“Спрашивали, что мы думаем… Сейчас везде высветлено все в совершенно искаженном формате, то есть в формате того, что там детей убивают, заставляют… Сейчас все на этом поймали хайп, пытаются поднять этим свои рейтинги. Это Telegram-каналы, которые подают неправильную информацию, искаженную, делают из детей, которые совсем дети-дети просто каких-то там извращенцев, из родителей, которые детей там кого-то что-то заставляют…”, — комментирует мать девочки.

Дарья объявила, что намерена обращаться в суд, чтобы привлечь к ответственности авторов материалов, которые, по ее убеждению, содержали недостоверную информацию.

“И сейчас просто, я уверена, что мы в судебном порядке сможет показать правильную сторону. И потом еще привести к какой-то ответственности Telegram-каналы, которые распространяют вот такую вот неправдивую информацию. Они уже объявили, что дети уже съехались в одну квартиру, где-то там вместе живут. Это просто такой бред, который на голову не налезает. Это подается в СМИ, еще где-то обсуждается. Совершенно полностью без подачи родителей”, — возмущается она.

Также Дарья Маханец выразила надежду на то, что уголовное производство касательно возможного распространения порнографии, которое было открыто после обращения омбудсмена, будет закрыто на этапе досудебного расследования.