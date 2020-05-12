Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Соответствующий указ издало Министерство охраны здоровья Испании.

Новое правило начнет применяться уже с пятницы, 15 мая, и до конца периода чрезвычайного положения, который пока действует до 24 мая. При необходимости власти страны могут продлить режим ЧП еще на две недели или более. Действие указа распространяется на “людей, прибывающих из других стран”.

Как отметил глава Координационного центра по оповещению и чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон, теперь, когда ситуация со вспышкой коронавируса в Испании улучшается, “люди из других стран могут представлять один из самых больших рисков”, информирует издание El Pais.

Таким образом, Испания берет пример с других европейских стран, которые также вводят 14-дневную изоляцию для путешественников, въезжающих на их территории. До сих пор обязательный карантин в Испании действовал только для репатриированных жителей страны и испанцев, вернувшихся из Италии.

Согласно новым правилам, любой человек из другой страны после приезда в Испанию должен оставаться у себя дома или в арендованном жилье в течение двух недель. Выходить можно будет только за покупками продуктов питания и медикаментов, для обращения за медицинской помощью, а также в других неотложных ситуациях. При выходе из помещения ношение защитной маски будет обязательным.

Эти ограничения не будут касаться пограничников, дальнобойщиков, членов экипажей самолетов и медицинских работников при исполнении их обязанностей, если они не контактировали с людьми, у которых был диагностирован коронавирус.

Органы здравоохранения могут связываться с лицами, находящимися на карантине, для проверки состояния их здоровья. В случае появления симптомов коронавируса следует обращаться в региональные службы здравоохранения.

Министерство внутренних дел Испании, в свою очередь, приняло решение, что с 15 и как минимум до 24 мая в стране будет действовать особый контроль на воздушных и морских границах.

В страну будут допущены только резиденты Испании и иностранцы, которые здесь постоянно проживают (владение домом не является достаточным основанием), иностранные рабочие, дипломаты, медики и те, кто путешествует по форс-мажорным обстоятельствам.