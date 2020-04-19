Две итальянские теннисистки из-за карантина сыграли партию, находясь при этом на крышах соседних домов.

Об этом сообщается на странице Tennisclub Finale в Facebook.

Уточняется, что теннисистки из города Финале-Лигуре Карола Пессина и Виттория Оливери сыграли партию на крышах соседних домов, чтобы не прекращать тренировки во время карантина.

В данный момент видео теннисного поединка на крышах набрало в социальной сети уже 46 тысяч просмотров и больше 500 репостов.

Также сообщается, что о теннисистках вышел сюжет на телеканале, где одна из них объясняет, что тренера присылают спортсменкам задания для домашних тренировок, однако девушкам захотелось попробовать сыграть на такое импровизированном “корте”.

🎾🎾Tennis e Coronavirus… vittoria Oliveri e Carola Pessina sui tetti di Finale..🎾🎾❤️TC FINALE Gepostet von Tennisclub Finale am Freitag, 17. April 2020

Согласно данным университета Джона Хопкинса, Италия является наиболее пострадавшей от пандемии страной в мире (более 22 000 погибших).