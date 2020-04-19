Об этом сообщается на странице Tennisclub Finale в Facebook.
Уточняется, что теннисистки из города Финале-Лигуре Карола Пессина и Виттория Оливери сыграли партию на крышах соседних домов, чтобы не прекращать тренировки во время карантина.
В данный момент видео теннисного поединка на крышах набрало в социальной сети уже 46 тысяч просмотров и больше 500 репостов.
Также сообщается, что о теннисистках вышел сюжет на телеканале, где одна из них объясняет, что тренера присылают спортсменкам задания для домашних тренировок, однако девушкам захотелось попробовать сыграть на такое импровизированном “корте”.
🎾🎾Tennis e Coronavirus… vittoria Oliveri e Carola Pessina sui tetti di Finale..🎾🎾❤️TC FINALE
Gepostet von Tennisclub Finale am Freitag, 17. April 2020
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