в Италии в рамках предотвращения распространения коронавируса из тюрьмы выпустили ряд влиятельных мафиози.

Об этом сообщается на сайте американской медиакомпании CNN.

Решение объявил специальный прокурор по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо.

Осужденные мафиози будут отбывать наказание дома. На режим отбывания наказания в домашних условиях был переведен Франческо Бонура — влиятельный босс сицилийской Коза Ностры, Винченцо Яннаццо — член Ндрангеты и Паскуале Загария — член клана Казалеси.

Кафьеро де Рахо сказал, что эти трое были подвергнуты “дополнительным мерам изоляции”, чтобы избежать контактов с людьми вне тюрьмы из-за роли, которую они играют в криминальном мире.

По данным министерства юстиции Италии, общее количество заключенных в стране с 29 февраля сократилось на 6500 человек. Однако, смену режима отбывания наказания для итальянских криминальных авторитетов в Италии восприняли неоднозначно.