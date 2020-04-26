Об этом сообщается на сайте американской медиакомпании CNN.
Решение объявил специальный прокурор по борьбе с мафией Федерико Кафьеро де Рахо.
Осужденные мафиози будут отбывать наказание дома. На режим отбывания наказания в домашних условиях был переведен Франческо Бонура — влиятельный босс сицилийской Коза Ностры, Винченцо Яннаццо — член Ндрангеты и Паскуале Загария — член клана Казалеси.
Кафьеро де Рахо сказал, что эти трое были подвергнуты “дополнительным мерам изоляции”, чтобы избежать контактов с людьми вне тюрьмы из-за роли, которую они играют в криминальном мире.
По данным министерства юстиции Италии, общее количество заключенных в стране с 29 февраля сократилось на 6500 человек. Однако, смену режима отбывания наказания для итальянских криминальных авторитетов в Италии восприняли неоднозначно.
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