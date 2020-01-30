Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что двое туристов из Китая прибыли в Италию и поднялись на борт лайнера “Коста Смеральда” в порту Савоны 25-го января.

Позднее китайцы почувствовали симптомы вирусной инфекции: высокую температуру и усложнение дыхания.

Отмечается, что на своем маршруте корабль уже посещал французский Марсель, испанские Барселону и Пальму, а теперь остановился в порту итальянского города Чивитавеккья, что севернее Рима.

В данный момент никому из пассажиров не разрешают покидать корабль до того момента, пока китайских туристов проверяют на возможное заражение атипичным коронавирусом.

В компании сообщили, что для выяснения обстоятельств требуется “несколько часов”.

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