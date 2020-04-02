Из-за коронавируса закрыли Большой Каньон

В Соединенных Штатах Америки из-за коронавируса COVID-19 закрыли для посетителей Большой Каньон.

Об этом сообщается на официальном сайте каньона.

“Сегодня Служба национальных парков получила письмо от главы Департамента здравоохранения и социальных служб и главного санитарного врача округа Коконино с рекомендацией полностью закрыть национальный парк Большой Каньон. Получив эту просьбу, мы приняли решение немедленно закрыть парк до дальнейшего уведомления”, – сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе парка призвали людей воспользоваться для изучения Большого Каньона цифровыми средствами.

В частности, сегодня можно пройти виртуальными турами по каньону.

Отмечается, что Большой Каньон – один из старейших национальных парков Соединенных Штатов Америки, который находится в штате Аризона. На его территории расположен каньон реки Колорадо, считающийся одним из признанных чудес природы.