Ізраїль націлився на тунелі Сектору Гази, палестинці відповідають авіаударами

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Представник збройних сил Ізраїлю підтвердив, що сухопутні війська здійснили 40-хвилинний наступ, але не змогли вдертися у Сектор Гази. Бойові дії тривають вже п’ятий день без ознак ослаблення.
Водночас медики заявили, що внаслідок наступу загинули жінка та її троє дітей. Їхні тіла знайшли під завалами будинку.
Зазначається, що палестинці відповіли ракетними обстрілами південного Ізраїлю після того, як противник обстріляв Сектор Гази з артилерійських систем й танків.
Найсерйозніші бойові дії між Ізраїлем і бойовиками Гази почалися в понеділок після того, як угруповання ХАМАС обстріляло ракетами Єрусалим і Тель-Авів у відповідь на зіткнення ізраїльської поліції з палестинцями біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.
За даними палестинських медиків, в Газі було вбито щонайменше 119 осіб, в тому числі 31 дитина і 19 жінок, а ще 830 осіб отримали поранення.
Кількість загиблих в Ізраїлі склала 9 осіб: солдат, який патрулював кордон з Сектором Гази, шість ізраїльських мирних жителів, зокрема й літня жінка, двоє дітей, а також один індійський робочий.
У північній і східній частинах Гази вранці в п’ятницю пролунали звуки артилерійського вогню і вибухів. Свідки розповіли, що багато сімей, що живуть недалеко від кордону, покинули свої будинки, а деякі шукали притулку в школах, що знаходяться під управлінням Організації Об’єднаних Націй.
Офіційний представник ізраїльських збройних сил підполковник Джонатан Конрікус заявив, що у конфлікті з палестинцями залучено 160 літаків, а також артилерійські та бронетанкові підрозділи.
“Те, на що ми націлені, – це складна система тунелів, яка проходить під Газою, в основному на півночі, але не обмежується нею, і являє собою мережу, яку бойовики ХАМАСу використовують для пересування, щоб сховатися, для укриття. Ми називаємо ці тунелі “метро”, – сказав він.
Ізраїльські офіційні особи заявили, що ХАМАС є наймогутнішим бойовим угрупованням в Газі. Він повинен відчути сильний стримувальний удар.
Ізраїльські військові оцінюють кількість бойовиків, убитих в результаті атак, від 80 до 90. Вони заявили, що на цей час по Ізраїлю було випущено близько 1800 ракет, з яких 430 не досягли мети в Секторі Гази або вийшли з ладу.
Президент США Джо Байден в четвер закликав до деескалації насильства, заявивши, що він хотів би побачити значне скорочення ракетних обстрілів.
Конфлікт намагаються владнати Катар, Єгипет та ООН. Однак їхні зусилля наразі не приносять результату.
Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?
Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.
Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.
Зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9 – 10 травня).
Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ й шумові гранати. У результаті постраждали сотні людей.
10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання з приводу ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.
Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.
Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяким цілям в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).
У ніч на вівторок, 11 травня, ізраїльські та палестинські військові вели перестрілку після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.
Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.
З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їх перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.
Повідомляється про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня в результаті ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектора Газа.
Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.
- Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.
- Міністерство закордонних справ радить українським громадянам утримуватися від відвідування Ізраїлю та Палестини.