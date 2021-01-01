Менее чем за две недели кампании по вакцинации от коронавируса в Израиле уже вакцинировали более 7% населения.

Об этом сообщает CBNC со ссылкой на данные министерства здравоохранения Израиля.

В Израиле на 31 декабря вакцину от коронавируса получили 647 000 человек. Это больше, чем любая другая страна мира.

Отмечается, что за первые девять дней кампании, прививки получили больше людей, чем заразились коронавирусом за все время пандемии.

“Израиль уже успел сделать прививку против COVID-19 в около 647 000 человек, что составляет впечатляющие 7% от его 9200000 жителей. В пересчете на душу населения, это – самый высокий показатель в мире “, – говорится в сообщении.

В то же время в США вакцинировались лишь 0,8% от своего населения, несмотря на усилия всех уровней власти.

“Мы впереди всего мира в завозе и введении вакцины. Израиль – мировой чемпион в вакцинации, мы занимаем первое место с большим отрывом “, – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19.