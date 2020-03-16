#Буквы публикуют перевод его статьи для международного сайта “The Сonversation” – с разрешения издания.
“Одной из причин, почему все больше болезней берут начало в Азии или Африке, являются беспрецедентные изменения в человеческой популяции на этих континентах. В азиатско-тихоокеанском регионе, где уже сейчас живёт 60% населения планеты, происходит стремительная урбанизация. По данным Всемирного банка, в восточной Азии с 2000-го по 2010 годы в города переехали более 200 миллионов человек. Если бы эти люди создали отдельную страну, по количеству населения она была бы восьмой в мире”, – объяснил Кучипудь.
По его словам, миграция таких масштабов означает, что большие территории земли, на которых раньше рос лес, отводятся под строительство жилья. Дикие животные неминуемо оказываются ближе к городам и поселкам, и все чаще пересекаются с домашними животными и людьми.
“Дикие животные часто являются теплицей для вирусов: к примеру, в организме летучей мыши их могут жить сотни. В результате тесного и частого контакта разных видов животных эти вирусы переходят с одного вида на другой, в итоге оказываясь в организме человека. В результате урбанизация становится порочным кругом. Большее количество людей вызывает вырубку под стройплощадки все большей территории лесов. Из-за этого вымирает больше крупных хищников – в частности, тех, которые охотятся за грызунами (активными переносчиками вирусов)”, – заявил вирусолог.
Он подчеркнул, что с исчезновением хищников популяция грызунов растет взрывными темпами.
“И, как показывают проведенные в Африке исследования, так же растет и риск развития зоонотических болезней. Дальше, скорее всего, будет хуже. Значительная часть населения восточной Азии все еще проживает в селах. По прогнозам, в следующие десятилетия урбанизация продолжится”, – резюмировал он.
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