Об этом сообщают #Буквы.
“Я сниму на секунду маску. Я просто хочу, чтобы все видели мое лицо. У меня тоже много вопросов к этой ситуации (эпидемии коронавируса – ред.)”, – сказал Зеленский.
Отметим, что в начале своей речи Зеленский был в медицинской маске.
Вместе с тем, без медицинских масок выступили с трибуны и лидеры фракций “Европейская солидарность” Петр Порошенко и ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко.
Отметим, что президиум Верховной Рады соблюдает санитарные предписания на период карантина.
“Мы все работаем в масках… я понимаю, что это может быть неудобно, но я попрошу вас одеть маску”, – сказал Стефанчук.
К слову, утреннее заседание Верховной Рады, глава парламента Дмитрий Разумков также начал с призыва к нардепам соблюдать санитарные правила.
“Оденьте маски. Не “нет”, а “да”, – говорил Разумков.
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