Во время вечернего заседания Верховной Рады присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления глава государства проигнорировал санитарные требования, введённые на время карантина, и сказал свою речь без маски.

Об этом сообщают #Буквы.

“Я сниму на секунду маску. Я просто хочу, чтобы все видели мое лицо. У меня тоже много вопросов к этой ситуации (эпидемии коронавируса – ред.)”, – сказал Зеленский.

Отметим, что в начале своей речи Зеленский был в медицинской маске.

Вместе с тем, без медицинских масок выступили с трибуны и лидеры фракций “Европейская солидарность” Петр Порошенко и ВО “Батькивщина” Юлия Тимошенко.

Отметим, что президиум Верховной Рады соблюдает санитарные предписания на период карантина.

“Мы все работаем в масках… я понимаю, что это может быть неудобно, но я попрошу вас одеть маску”, – сказал Стефанчук.

К слову, утреннее заседание Верховной Рады, глава парламента Дмитрий Разумков также начал с призыва к нардепам соблюдать санитарные правила.

“Оденьте маски. Не “нет”, а “да”, – говорил Разумков.