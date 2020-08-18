Такое мнение в статье для издания Vox выразил политический обозреватель Дилан Скотт.
Журналист отметил, что Уэст неоднократно публично заявлял о своих планах участвовать в президентской гонке, однако не было ясно, говорил ли он всерьез.
В течение последних лет Уэст сблизился с Трампом. Имели место и неоднократные встречи: например, встреча перед инаугурацией Трампа, а также встреча, заявленная как беседа о реформе уголовного правосудия. К тому же, Уэст носил на публике кепку с предвыборным лозунгом Трампа на выборах 2016 года — Make America Great Again.
К моменту, когда Уэст объявил, что действительно будет баллотироваться в президенты, и начал попытки внести свое имя в избирательные бюллетень, сроки подачи документов во многих штатах (Техас, Северная Каролина, Флорида, Мичиган и др.) уже истекли.
Этот факт ставит под сомнение его шансы на победу и склоняет экспертов к мысли о том, что его президентская кампания — рекламный ход.
“Сначала я подумала: “Ну вот и снова, еще один рекламный ход Уэста. Я до сих пор считаю, что это отчасти рекламный ход. Я не думаю, что Канье верит, что сможет победить”, — отметила Лакейта Боннетт-Бейли, профессор Университета штата Джорджия и автор книги “Пульс народа: политическая реп-музыка и черная политика”.
Уровень поддержки Уэста и стратегия Трампа
По прогнозам экспертов FiveThirtyEight 2020, в этом году Висконсин будет одним из решающих штатов для победителя выборов. Уэст подал документы для участи в выборах в Висконсине в первую же неделю.
Ранее СМИ сообщали, что республиканцы помогали Уэсту со сбором подписей для участия в выборах. По данным Washington Post, республиканские активисты участвовали в сборе голосов за Уэста как минимум в пяти штатах, среди них — Висконсин.
В настоящее время демократы оспаривают право Уэста появиться в избирательных бюллетенях штата и в ближайшие недели дело, скорее всего, станет предметом судебного разбирательства.
Опросы, имеющиеся на сегодня, показывают, что уровень поддержки Уэста является крайне невысоким. По данным опроса Politico/Morning Consult только 2% зарегистрированных избирателей заявили, что поддерживают его.
Скотт обращается внимание на то, что невысока поддержка и среди темнокожих и молодых избирателей, которым, как, вероятно, предполагал Трамп или его кампания, кандидатура Уэста должна была понравиться. За него готовы отдать голос 2% опрошенных темнокожих избирателей и 6% избирателей поколения Z (родились после 1996 года).
Сам Уэст в интервью Forbes в ответ на вопрос, связано ли его участие в выборах со снижением шансов Джо Байдена на победу заявил: “Я этого не отрицаю”.
Опрошенные Скоттом эксперты выразили мнение, что если стратегия Трампа в самом деле заключалась в том, чтобы переманить темнокожих избирателей Байдена с помощью Уэста, то она была в корне неправильной и строилась на предвзятом отношении к темнокожим избирателям и недопонимании.
“Они действуют, исходя из предположения, что черные люди будут голосовать за любого черного человека, вы просто должны поставить его перед ними. Это несерьезное отношение к черным”, — сказал Хасан Джеффрис, профессор истории Университета штата Огайо.
По данным издания Daily Beast, некоторые из собственных помощников Трампа выражают опасения по поводу того, что план может иметь неприятные последствия.
К тому же, эксперты предполагают, что самого факта, что Уэст находится в контакте с Трампом, уже достаточно, чтобы отпугнуть от репера большинство темнокожих избирателей.
“Единственный вопрос, который имеет значение, и на который никто не знает ответа: есть ли значительное количество избирателей в штатах на поле битвы, которые планировали голосовать за Джо Байдена, но теперь будут голосовать за недавно поддержанного Трампом 40-летнего репера? Я скептически отношусь к положительному ответу на этот вопрос”, — отметил Дэн Пфайфер, бывший помощник Барака Обамы.
- 5 июля американский рэпер Канье Уэст заявил о намерениях баллотироваться на пост президента США.
- 9 июля Уэст поделился своими первыми планами относительно того, что будет делать, если его изберут президентом США. Среди них – борьба с дезодорантами, зубными пастами и прочей химией, которые “мешают служить Господу”.
- 22 июля стало известно, что Уэст не смог зарегистрироваться кандидатом в президенты в штате Южная Каролина, где провел предвыборный митинг.
- Впоследствии стало известно, что Канье Уэсту могут выдвинуть обвинения в подделке подписей для участия в выборах. В его родном штате признали недействительными почти половину подписей в его поддержку.