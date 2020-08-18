Репер и кандидат в президенты США Канье Уэст, находящийся в контакте с Дональдом Трампом, может быть использован для того, чтобы переманить темнокожих избирателей его оппонента Джо Байдена.

Такое мнение в статье для издания Vox выразил политический обозреватель Дилан Скотт.

Журналист отметил, что Уэст неоднократно публично заявлял о своих планах участвовать в президентской гонке, однако не было ясно, говорил ли он всерьез.

В течение последних лет Уэст сблизился с Трампом. Имели место и неоднократные встречи: например, встреча перед инаугурацией Трампа, а также встреча, заявленная как беседа о реформе уголовного правосудия. К тому же, Уэст носил на публике кепку с предвыборным лозунгом Трампа на выборах 2016 года — Make America Great Again.

К моменту, когда Уэст объявил, что действительно будет баллотироваться в президенты, и начал попытки внести свое имя в избирательные бюллетень, сроки подачи документов во многих штатах (Техас, Северная Каролина, Флорида, Мичиган и др.) уже истекли.

Этот факт ставит под сомнение его шансы на победу и склоняет экспертов к мысли о том, что его президентская кампания — рекламный ход.

“Сначала я подумала: “Ну вот и снова, еще один рекламный ход Уэста. Я до сих пор считаю, что это отчасти рекламный ход. Я не думаю, что Канье верит, что сможет победить”, — отметила Лакейта Боннетт-Бейли, профессор Университета штата Джорджия и автор книги “Пульс народа: политическая реп-музыка и черная политика”.

Уровень поддержки Уэста и стратегия Трампа

По прогнозам экспертов FiveThirtyEight 2020, в этом году Висконсин будет одним из решающих штатов для победителя выборов. Уэст подал документы для участи в выборах в Висконсине в первую же неделю.

Ранее СМИ сообщали, что республиканцы помогали Уэсту со сбором подписей для участия в выборах. По данным Washington Post, республиканские активисты участвовали в сборе голосов за Уэста как минимум в пяти штатах, среди них — Висконсин.

В настоящее время демократы оспаривают право Уэста появиться в избирательных бюллетенях штата и в ближайшие недели дело, скорее всего, станет предметом судебного разбирательства.

Опросы, имеющиеся на сегодня, показывают, что уровень поддержки Уэста является крайне невысоким. По данным опроса Politico/Morning Consult только 2% зарегистрированных избирателей заявили, что поддерживают его.

Скотт обращается внимание на то, что невысока поддержка и среди темнокожих и молодых избирателей, которым, как, вероятно, предполагал Трамп или его кампания, кандидатура Уэста должна была понравиться. За него готовы отдать голос 2% опрошенных темнокожих избирателей и 6% избирателей поколения Z (родились после 1996 года).

Сам Уэст в интервью Forbes в ответ на вопрос, связано ли его участие в выборах со снижением шансов Джо Байдена на победу заявил: “Я этого не отрицаю”.

Опрошенные Скоттом эксперты выразили мнение, что если стратегия Трампа в самом деле заключалась в том, чтобы переманить темнокожих избирателей Байдена с помощью Уэста, то она была в корне неправильной и строилась на предвзятом отношении к темнокожим избирателям и недопонимании.

“Они действуют, исходя из предположения, что черные люди будут голосовать за любого черного человека, вы просто должны поставить его перед ними. Это несерьезное отношение к черным”, — сказал Хасан Джеффрис, профессор истории Университета штата Огайо.

По данным издания Daily Beast, некоторые из собственных помощников Трампа выражают опасения по поводу того, что план может иметь неприятные последствия.

К тому же, эксперты предполагают, что самого факта, что Уэст находится в контакте с Трампом, уже достаточно, чтобы отпугнуть от репера большинство темнокожих избирателей.