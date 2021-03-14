В Reuters показали, что изменилось в их жизни месяц спустя.
Влюбленные хотят провести так три месяца, чтобы установить рекорд.
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Чтобы влюбленные не могли тайно снять цепь – ее опломбировали.
Александр рассказал, что месяц спустя им стало гораздо легче физически, так как влюбленные привыкли делать какие-то вещи синхронно, в чем-то уступать и так далее.
“Физически все нормально, уже многое даже не обсуждаем… Сейчас все происходит уже без слов!”, – рассказал парень.
Но, при этом, сложнее стало морально, так как влюбленным приходится быть друг с другом 24/7.
Напомним, 14 февраля, весь мир отмечает День всех влюбленных, или День Святого Валентина.
#Буквы подготовили валентинки, где в главных ролях известные украинские политики.
- Больше всего День святого Валентина волнует жителей Черкасской, Сумской и Тернопольской областей, о чем свидетельствует анализ запросов в Google.