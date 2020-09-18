Председатель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что не смотрел интервью экс-главы ОПУ Андрея Богдана Дмитрию Гордону. Разговор в интервью неоднократно касался именно его.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Во время шоу ведущий Савик Шустер попросил Ермака прокомментировать заявления Богдана о его якобы тайных договорённостях с РФ. Ермак опроверг, что были такие договоренности, назвав эту мысль “конспирологией”.

Одновременно глава Офиса президента отметил, что не смотрел интервью со своим предшественником на посту.

“А что касается [интервью]… Честно скажу, что не имею столько времени, чтобы посмотреть… Я… Мне кажется там несколько часов было это интервью… К сожалению не имею такого времени. А если бы оно было, я бы…”, — сказал он.

Впоследствии Ермак добавил: “Я действительно не смотрел. Безусловно я знаю общий смысл того, что там говорил бывший глава Офиса президента”.

Также глава ОПУ отметил, что не считает корректным комментировать это интервью и другие заявления Богдана.

“Мне трудно комментировать. И это будет некорректно, если я буду комментировать какие-то высказывания или интервью господина Богдана. Если вы спросите мое личное отношение… На это я могу сказать, что ну не стоит столько обид носить там, концентрировать в себя… Стоит, мне кажется, немножко трезво иногда давать себе оценку”, — сказал Ермак.