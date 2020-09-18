Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
Во время шоу ведущий Савик Шустер попросил Ермака прокомментировать заявления Богдана о его якобы тайных договорённостях с РФ. Ермак опроверг, что были такие договоренности, назвав эту мысль “конспирологией”.
Одновременно глава Офиса президента отметил, что не смотрел интервью со своим предшественником на посту.
“А что касается [интервью]… Честно скажу, что не имею столько времени, чтобы посмотреть… Я… Мне кажется там несколько часов было это интервью… К сожалению не имею такого времени. А если бы оно было, я бы…”, — сказал он.
Впоследствии Ермак добавил: “Я действительно не смотрел. Безусловно я знаю общий смысл того, что там говорил бывший глава Офиса президента”.
Также глава ОПУ отметил, что не считает корректным комментировать это интервью и другие заявления Богдана.
“Мне трудно комментировать. И это будет некорректно, если я буду комментировать какие-то высказывания или интервью господина Богдана. Если вы спросите мое личное отношение… На это я могу сказать, что ну не стоит столько обид носить там, концентрировать в себя… Стоит, мне кажется, немножко трезво иногда давать себе оценку”, — сказал Ермак.
- 9 сентября Андрей Богдан дал интервью журналисту, основателю издание “Гордон” Дмитрию Гордону. Разговор длился 4,5 часа. За это время собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с деятельностью команды Зеленского, выборами, спецоперацией по вагнеровцам, отношениях Богдана и его преемника Андрея Ермака и тому подобное.
- Среди прочего, Богдан заявил о наличии договоренностей с российскими чиновниками в вопросе статуса Крыма, авиасообщении с Россией, обмене пленными и ряде других договоренностей. По его словам, может существовать определенный план якобы заключенный по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с российской стороной.
- 10 сентября Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана качестве свидетеля через заявления о договоренностях с Россией. 11 сентября Богдан получил повестку.
- 14 сентября после допроса ГБР сообщил, что Богдан заявил, что не имеет доказательств информации о возможных контактах представителей власти Украины и российских органов власти.