Об этом он проинформировал в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире украинских телеканалов, сообщают #Буквы.

“Я до сих пор не понимаю, зачем нам столько правоохранительных органов. Это значит, что у нас это было сделано для размывания ответственности… Это хаос. Правоохранительный хаос”, – отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что со временем количество таких органов все же будет сокращено.

“Когда мы перегрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство придет к тому, что количество этих правоохранительных ответственностей сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму”, – подчеркнул Зеленский.

(На видео – с 15:10)