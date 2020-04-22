Об этом он проинформировал в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире украинских телеканалов, сообщают #Буквы.
“Я до сих пор не понимаю, зачем нам столько правоохранительных органов. Это значит, что у нас это было сделано для размывания ответственности… Это хаос. Правоохранительный хаос”, – отметил Зеленский.
Он выразил уверенность, что со временем количество таких органов все же будет сокращено.
“Когда мы перегрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство придет к тому, что количество этих правоохранительных ответственностей сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму”, – подчеркнул Зеленский.
(На видео – с 15:10)
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу силовиков и напомнил о необходимости “посадок”. Он также отмечал отсутствие реальных результатов правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.
- Большинство украинцев не видят успехов новой власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах и расследовании резонансных уголовных дел. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).