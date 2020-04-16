Об этом написал израильский историк Юваль Ной Харари в своей колонке для британского издания Times. #Буквы приводят полный перевод статьи.

Многие говорят, что глобализация стала причиной быстрого распространения эпидемии коронавируса и говорят, что единственный способ предотвратить новые вспышки – это де-глобализация мира. Они призывают строить стены, ограничивать путешествия, сокращать торговлю. Хотя краткосрочный карантин и необходим для прекращения эпидемий, долгосрочный изоляционизм приведет к экономическому краху. Такой подход не обеспечит реальной защиты от инфекционных заболеваний. Как раз, наоборот.

Настоящим противоядием от эпидемии является не сегрегация, а сотрудничество.

Эпидемии убивали миллионы людей задолго до нынешнего века глобализации. В 14 веке не было самолетов и круизных лайнеров, и все же “Черная смерть” пришла из Восточной Азии в Западную Европу всего за десять лет. Погибли от 75 до 200 миллионов человек – более четверти населения Евразии. В Англии из десяти человек – четверо погибали. Город Флоренция потерял 50 тысяч из 100 тысяч жителей.

В марте 1520 года в Мексике высадился единственный перевозчик оспы – Франциско де Эгуия. В то время в Центральной Америке не было поездов, автобусов и даже ослов. Тем не менее, к декабрю эпидемия оспы опустошила всю Центральную Америку, убив, по некоторым оценкам, до трети населения.

В 1918 году особо опасный штамм гриппа за несколько месяцев распространился в самые отдаленные уголки мира. Он заразил полмиллиарда человек – более четверти населения планеты. Подсчитано, что от гриппа погибло 5% населения Индии. На острове Таити погибло 14%. На Самоа – 20%. Всего в результате пандемии погибли десятки миллионов людей – и, возможно, до 100 миллионов – менее чем за год. Во время эпидемии погибло более, чем за время Первой мировой войны.

После 1918 года, человечество стало еще более уязвимым к эпидемиям благодаря сочетанию двух факторов: роста населения и улучшения транспорта. В современном мегаполисе, таком как Токио или Мехико, вирус может распространиться на гораздо большее количество людей, а глобальная транспортная инфраструктура сегодня намного быстрее и развитее, чем в 1918 году. Вирус может проникнуть из Парижа в Токио и Мехико менее чем за 24 часа. , Поэтому мы должны были предусмотреть, что будем жить в заразительном аду, с одной смертельной чумой, которая появляется одна за другой.

Тем не менее, как частота, так и влияние эпидемий фактически резко снизились. Несмотря на чудовищные вспышки, такие как СПИД и лихорадка Эбола, в эпидемиях XXI века гибнет гораздо меньше людей, чем в любой другой период после каменного века. Это потому, что лучшая защита людей от патогенов – не изоляция, а информация. Человечество выигрывает войну против эпидемий, потому что в гонке вооружений между патогенами и врачами, патогены полагаются на слепые мутации, в то время как врачи полагаются на научный анализ информации.

Когда в 14 веке прошла волна “Черной Смерти”, люди не знали, что ее вызывает и что с этим можно сделать. До современной эры люди обычно обвиняли в болезнях злых богов, злых демонов или плохой воздух и даже не подозревали о существовании бактерий и вирусов. Люди верили в ангелов и фей, но они не могли представить, что в одной капле воды может быть целая армада смертельных хищников. Поэтому, когда Черная Смерть или оспа пришли в гости, лучшее, что могли придумать власти, это организовать массовые молитвы различным богам и святым. Это не помогло. Действительно, когда люди собирались вместе для массовых молитв, это часто вызывало массовые инфекции.

В течение прошлого столетия ученые, врачи и медсестры по всему миру объединили информацию и вместе сумели понять механизм, стоящий за эпидемиями, так и способы борьбы с ними. Теория эволюции объяснила, почему и как возникают новые болезни и старые болезни становятся более вирулентными. Генетика позволила ученым следить за руководством по применению патогенных микроорганизмов. Хотя средневековые люди так и не обнаружили, что послужило причиной Чумы, сегодня ученым потребовалось всего две недели, чтобы идентифицировать новый коронавирус, упорядочить его геном и разработать надежный тест для выявления инфицированных людей.

Как только ученые поняли, что вызывает эпидемии, с ними стало намного легче бороться. Прививки, антибиотики, улучшенная гигиена и гораздо лучшая медицинская инфраструктура позволили человечеству одержать верх над своими невидимыми хищниками. В 1967 году оспа все еще заразила 15 миллионов человек и убила 2 миллиона из них. Но в следующее десятилетие глобальная кампания вакцинации против оспы была настолько успешной, что в 1979 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что человечество победило и что оспа была полностью уничтожена. В 2019 году ни один человек не был ни заражен или убит оспой.

Чему нас учит история в условиях нынешней эпидемии коронавируса?

Во-первых, это означает, что вы не можете защитить себя, навсегда закрыв свои границы. Помните, что эпидемии быстро распространялась даже в средние века, задолго до эпохи глобализации. Поэтому, даже если вы сократите свои глобальные связи до уровня Англии в 1348 году – этого все равно будет недостаточно. Чтобы действительно защитить себя через изоляцию, средневековье не сработает. Придется вернуться в абсолютный каменный век. Вы можете сделать это?

Во-вторых, история указывает на то, что реальная защита обеспечивается за счет обмена надежной научной информацией и глобальной солидарности. Когда одна страна поражена эпидемией, она должна быть готова честно делиться информацией о вспышке, не опасаясь экономической катастрофы, в то время как другие страны должны быть в состоянии доверять этой информации и должны быть готовы протянуть руку помощи, а не подвергать остракизму жертву. Сегодня Китай может преподать странам всего мира много важных уроков о коронавирусе, но это требует высокого уровня международного доверия и сотрудничества.

Международное сотрудничество необходимо также для эффективных карантинных мер. Карантин и локализация необходимы для прекращения распространения эпидемий. Но когда страны не доверяют друг другу, и каждая страна чувствует, что это само по себе, правительства не решаются принимать такие радикальные меры. Если вы обнаружите 100 случаев заболевания коронавирусом в вашей стране, вы бы сразу заблокировали целые города и регионы? В значительной степени это зависит от того, что вы ожидаете от других стран. Блокировка ваших собственных городов может привести к экономическому краху. Если вы думаете, что к вам на помощь придут другие страны – вы с большей вероятностью примете эту решительную меру. Но если вы думаете, что другие страны откажутся от вас, вы, вероятно, будете колебаться, пока не станет слишком поздно.

Возможно, самая важная вещь, которую люди должны понять о таких эпидемиях, – это то, что распространение эпидемии в любой стране ставит под угрозу все человечество. Это потому, что вирусы развиваются. Вирусы, подобные короне, которые происходят от животных, таких как летучие мыши. Когда они прыгают на людей, изначально вирусы плохо адаптируются к своим человеческим хозяевам. При репликации внутри человека вирусы иногда подвергаются мутациям. Большинство мутаций – безвредны. Но время от времени мутация делает вирус более заразным или более устойчивым к иммунной системе человека – и затем этот мутированный штамм вируса быстро распространится в человеческой популяции. Поскольку один человек может содержать триллионы вирусных частиц, которые подвергаются постоянной репликации, – каждый новый зараженный человек дает вирусу триллионы возможностей стать более приспособленными к людям. Каждый человек-носитель подобен игровому автомату, который дает вирусу триллионы лотерейных билетов – и чтобы процветать, вирусу нужно взять только один выигрышный билет.

Это не просто спекуляция. Кризис Ричарда Престона в “Красной зоне” описывает именно такую ​​цепь событий во время вспышки Эболы в 2014 году. Вспышка началась, когда некоторые вирусы Эбола прыгнули с летучей мыши на человека. Эти вирусы делали людей очень больными, но они все же были приспособлены больше к тому, чтобы выживать летучих мышах больше, чем в человеческом теле. То, что превратило лихорадку Эбола из относительно редкого заболевания в бушующую эпидемию, – это мутация в единственном одном гене вируса Эбола, которая заразила одного человека где-то в районе Макона в Западной Африке.

Мутация позволила штамму Эболы, называемому штаммом Макона, связываться с клетками переносчиками холестерина. Теперь вместо холестерина транспортеры втягивали Эболу в клетки. Новый штамм Макона был в четыре раза более заразным для человека.

Когда вы читаете эти строки, возможно, похожая мутация происходит в одном гене коронавируса, который заразил человека в Тегеране, Милане или Ухане. Если это действительно происходит, то это прямая угроза не только для иранцев, итальянцев или китайцев, но и для вашей жизни. Люди во всем мире имеют жизненно важный интерес не дать коронавирусу такую ​​возможность. А это значит, что нам нужно защищать каждого человека в каждой стране.

В 1970-х годах человечеству удалось победить вирус оспы, потому что все люди во всех странах были привиты от оспы. Если бы даже одна страна не смогла вакцинировать свое население, это могло бы поставить под угрозу все человечество, потому что, пока вирус оспы существовал и где-то развивался, он всегда мог распространяться снова повсюду.

В борьбе с вирусами человечество должно тщательно охранять границы. Но не границы между странами. Скорее, оно должно охранять границу между человеческим миром и вирусной сферой. Граница, отделяющая эту вирусную сферу от человеческого мира, проходит внутри тела каждого человека. Если опасному вирусу удается проникнуть через эту границу где-либо на земле, он подвергает опасности весь человеческий вид.

За последнее столетие человечество укрепило эту границу, как никогда раньше. Были построены современные системы здравоохранения, чтобы служить этой стене и охранять эту границу, а медсестры, врачи и ученые являются охранниками, которые патрулируют эту стену и отражают “злоумышленников”. Тем не менее, длинные участки этой границы были удручающе обнажены. В мире сотни миллионов людей не имеют даже базовых медицинских услуг. Это ставит под угрозу всех нас. Мы привыкли думать о здоровье в национальных терминах, но обеспечение лучшего здравоохранения для иранцев и китайцев помогает защитить израильтян и американцев от эпидемий. Эта простая истина должна быть очевидна для всех, но, к сожалению, она ускользает даже от самых важных людей в мире.

Мир без лидера

Сегодня человечество сталкивается с острым кризисом не только из-за коронавируса, но и из-за отсутствия доверия между людьми. Чтобы победить эпидемию, люди должны доверять научным экспертам, граждане должны доверять государственным органам, а страны должны доверять друг другу. За последние несколько лет безответственные политики намеренно подорвали доверие к науке, органам государственной власти и международному сотрудничеству. В результате мы сейчас сталкиваемся с этим кризисом, в мире, лишенном лидеров, которые могут вдохновлять, организовывать и финансировать скоординированные глобальные ответные меры.

Во время эпидемии Эболы в 2014 году США выступали в качестве такого лидера. США выполняли аналогичную роль и во время финансового кризиса 2008 года, когда он сплотил страны, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. Но в последние годы США отказались от роли мирового лидера. Нынешняя администрация США сократила поддержку международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и дала миру понять, что у США больше нет настоящих друзей – у нее есть только интересы. Когда разразился кризис коронавируса, США остались в стороне и до сих пор воздерживались от ведущей роли. Даже если в конечном итоге она попытается взять на себя лидерство, доверие к нынешней администрации США было подорвано до такой степени, что лишь немногие страны захотят последовать этому примеру. Будете ли вы следовать за лидером, чей девиз “Я первый”?

Пустота, оставленная США, все еще никем не заполнена. Как раз наоборот. Ксенофобия, изоляционизм и недоверие сейчас характеризуют большую часть международной системы. Без доверия и глобальной солидарности мы не сможем остановить эпидемию коронавируса, и мы, вероятно, увидим еще больше таких эпидемий в будущем. Но каждый кризис – это тоже возможность. Надеемся, что нынешняя эпидемия поможет человечеству осознать острую опасность, которую представляет глобальная разобщенность.

Возьмем один яркий пример: эпидемия может стать прекрасной возможностью для ЕС. Возможностью вернуть народную поддержку, потерянную за последние годы. Если более успешные члены ЕС быстро и щедро выделят деньги на оборудование и медицинский персонал, чтобы помочь своим наиболее пострадавшим соседям, это доказало бы ценность европейского идеала лучше, чем любые выступления. Если, с другой стороны, каждая страна будет вынуждена самостоятельно защищать себя, тогда эпидемия может стать смертельным звеном для любый коалиций.

В этот кризисный момент решающая борьба происходит внутри самого человечества. Если эта эпидемия приведет к большей разобщенности и недоверию среди людей, это станет величайшей победой вируса. Когда люди ссорятся – вирусы удваиваются. Напротив, если эпидемия приведет к более тесному глобальному сотрудничеству, она станет победой не только против коронавируса, но и против всех будущих патогенов.