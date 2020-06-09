Об этом сообщили в Офисе Президента.
Во вторник, 9 июня, президент Владимир Зеленский встретился с членами Кабинета Министров Украины, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов.
Во время встречи Зеленский напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета Министров Украины, а также проинформировал, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.
“Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Многие критики поступило от депутатов “Слуги Народа”. Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработал все конструктивные предложения и готов на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0″, — заявил Владимир Зеленский.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента 18-19 июня.
“Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый — это антикризисный раздел. Второй — долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы”, — заверил Шмыгаль.
- Ранее на сайте Верховной Рады обнародовали программу деятельности Кабинета Министров, в которой говорилось, что, реагируя на текущие вызовы, “Правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19”. Документ состоял из 9 страниц и не содержал конкретики или детального плана действий по каждому направлению.
- 29 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил документ на доработку.
- 4 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Верховную Раду отправить программу деятельности Правительства на доработку и парламент сделал это.
- 2 июня фракция “Европейской Солидарности” приняла решение инициировать отставку всего состава Кабинета Министров Дениса Шмыгаля.