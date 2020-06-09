Президент Владимир Зеленский после встречи с членами Кабинета Министров сообщил, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Во вторник, 9 июня, президент Владимир Зеленский встретился с членами Кабинета Министров Украины, представителями парламентских комитетов, а также руководством правоохранительных органов.

Во время встречи Зеленский напомнил, что Верховная Рада не поддержала первую редакцию Программы деятельности Кабинета Министров Украины, а также проинформировал, что правительство готово до конца этой недели представить обновленный вариант программы действий.

“Парламентские комитеты выразили многочисленные замечания и предложения. Многие критики поступило от депутатов “Слуги Народа”. Как сообщил премьер-министр, правительство внимательно проработал все конструктивные предложения и готов на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0″, — заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента 18-19 июня.

“Это структурный документ, который состоит из двух разделов. Первый — это антикризисный раздел. Второй — долгосрочные приоритеты деятельности правительства. Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы”, — заверил Шмыгаль.