Об этом сообщил во время брифинга по итогам заседания Правительства Премьер-министр Алексей Гончарук.

“Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня персонально этот человек будет, в том числе, коммуницировать с вами, и координировать действия органов государственной власти и всех необходимых служб для того, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции и противодействию ее распространения”, – сообщил Гончарук.

Ляшко объяснил, почему Правительство восстанавливает должность государственного санитарного врача Украины.

“Представление именно этого лица позволит устанавливать карантин на территории Украины в случае завоза особо опасных инфекций, а также вводить ограничительные противоэпидемические меры, например запрет проведения массовых мероприятий, закрытие детских, учебных, школьных, общественных мест в случае, если на территории Украины, например, будет распространение коронавирусной или другой особо опасной инфекционной болезни”, – рассказал главный санитарный врач Украины.

<noscript><iframe title="26.02.2020 Брифінг за підсумками засідання Уряду" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/LO8Hs4A6NUQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

#Буквы собрали известные факты из биографии нового главного санитарного врача Украины.

Ляшко родился 24 апреля 1980 года в с. Осова Дубровицкого района Ровенской области. Врач, окончил Национальный медицинский университет им.О.О. Богомольца в 2003 году. В 2015 году окончил заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (факультет Государственное управление в области охраны здоровья). Получил квалификацию магистра государственного управления в сфере здравоохранения.

С 2003 по 2010 год работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, с 2010 по 2013 прошел карьеру с главного специалиста Минздрава Украины к директору департамента Госсанэпидслужбы Украины.

С марта 2013 по февраль 2014 года возглавлял государственное учреждение “Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины”.

С 2014 года по февраль 2018 – глава общественной организации “Инфекционный контроль в Украине”. За это время организация реализовала грантовый проект “Разработка и внедрение оптимальной модели амбулаторного лечения больных туберкулезом и их социального сопровождения, как эффективный способ улучшения результатов лечения туберкулеза в Украине”.

С 2015 года по февраль 2018 – консультант по вопросам общественного здоровья Проекта USAID “Реформа ВИЧ-услуг в действии”.

С февраля 2018 года по июль 2019 – работал в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.