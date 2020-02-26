Об этом сообщил во время брифинга по итогам заседания Правительства Премьер-министр Алексей Гончарук.
“Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновение на территорию Украины этого заболевания, назначили господина Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны. С сегодняшнего дня персонально этот человек будет, в том числе, коммуницировать с вами, и координировать действия органов государственной власти и всех необходимых служб для того, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции и противодействию ее распространения”, – сообщил Гончарук.
Ляшко объяснил, почему Правительство восстанавливает должность государственного санитарного врача Украины.
“Представление именно этого лица позволит устанавливать карантин на территории Украины в случае завоза особо опасных инфекций, а также вводить ограничительные противоэпидемические меры, например запрет проведения массовых мероприятий, закрытие детских, учебных, школьных, общественных мест в случае, если на территории Украины, например, будет распространение коронавирусной или другой особо опасной инфекционной болезни”, – рассказал главный санитарный врач Украины.
#Буквы собрали известные факты из биографии нового главного санитарного врача Украины.
Ляшко родился 24 апреля 1980 года в с. Осова Дубровицкого района Ровенской области. Врач, окончил Национальный медицинский университет им.О.О. Богомольца в 2003 году. В 2015 году окончил заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (факультет Государственное управление в области охраны здоровья). Получил квалификацию магистра государственного управления в сфере здравоохранения.
С 2003 по 2010 год работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, с 2010 по 2013 прошел карьеру с главного специалиста Минздрава Украины к директору департамента Госсанэпидслужбы Украины.
С марта 2013 по февраль 2014 года возглавлял государственное учреждение “Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины”.
С 2014 года по февраль 2018 – глава общественной организации “Инфекционный контроль в Украине”. За это время организация реализовала грантовый проект “Разработка и внедрение оптимальной модели амбулаторного лечения больных туберкулезом и их социального сопровождения, как эффективный способ улучшения результатов лечения туберкулеза в Украине”.
С 2015 года по февраль 2018 – консультант по вопросам общественного здоровья Проекта USAID “Реформа ВИЧ-услуг в действии”.
С февраля 2018 года по июль 2019 – работал в должности первого заместителя генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
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