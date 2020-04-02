Как позаботиться о пожилых людях во время пандемии COVID-19: советы Супрун 

Бывшая и.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун дала советы о том, как позаботиться о пенсионерах во время пандемии COVID-19 и безопасно передать им все необходимое.

Соответствующий пост Супрун опубликовала в Facebook.

Супрун отметила, что в настоящее время в Украине не проводят массовое тестирование на коронавирусную инфекцию, в связи с чем нет достоверной информации о том, где именно распространяется вирус. Потому людям из группы риска COVID-19 — пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания — делать покупки в аптеках и магазинах опасно.

В связи с этим Супрун советует позаботиться о тех, кто в группе риска, и подготовить их информационно.

“Осознавать, что ты в группе риска, сложно. Поэтому так важно позаботиться о своих близких. А это означает не только помочь им уменьшить контакты с внешним миром. А также подготовить информационно”, — отметила она.

Экс-глава МОЗ дала следующие советы о том, как подобрать слова, чтобы убедить близких оставаться дома:

Говорите, что вы волнуетесь, потому что любите . Осторожно вспомните примеры конкретных ситуаций, когда вы волновались за этого человека. Но будьте осторожны, чтоб не пересечь границу между заботой и обвинением.

. Осторожно вспомните примеры конкретных ситуаций, когда вы волновались за этого человека. Но будьте осторожны, чтоб не пересечь границу между заботой и обвинением. Предлагайте конкретные вещи. Вместо того, чтобы абстрактно говорить о важности профилактики, предлагайте помощь в виде конкретных предложений: заказать доставку продуктов, принести лекарства, подобрать интересную книгу.

Вместо того, чтобы абстрактно говорить о важности профилактики, предлагайте помощь в виде конкретных предложений: заказать доставку продуктов, принести лекарства, подобрать интересную книгу. Подбирайте правильное время для разговора. Выберите время, чтобы все были в хорошем настроении.

Выберите время, чтобы все были в хорошем настроении. Привлеките к общению человека, которому ваши близкие очень доверяют. Если у ваших родителей или бабушек или дедушек есть проблемы с тем, чтобы воспринимать ваши советы серьезно, обратитесь к их окружению. Возможно, есть другие члены семьи или друзья, к которым они прислушиваются.

“Понимаю, как сложно бывает убедить пожилого человека изменить свое поведение. Но ради их безопасности нельзя сдаваться”, — подчеркнула Супрун.

Также она отметила, что некоторые пенсионеры, наоборот, очень напуганы и не только не выходят из дома, но и боятся принимать передачи с продуктами от родственников, опасаясь, что заразятся COVID-19.

“Если человек боится выходить из дома и принимать принесенную еду — расскажите ему об алгоритме действий и убедите, что он обезопасит от заражения”, — рекомендует Супрун.

Поскольку вирус “живет на поверхностях, но погибает после того, как поверхности обработать антисептиком или смыть водой с мылом”, бывшая и.о. министра рекомендует такой алгоритм действий во время передачи продуктов:

Поставьте продукты у входной двери.

Обработайте пакеты антисептиком, с содержанием спирта не менее 60% (возьмите антисептик с распылителем и просто попшикайте вернут пакета и ручек).

После того, как ваши бабушка или дедушка возьмут продукты, пусть также обработает упаковки или контейнеры антисептиком.

Как расставят все на места, пусть сразу помоют руки с мылом не менее 20 секунд.

Все овощи и фрукты также следует хорошо вымыть перед употреблением. Мясо и яйца есть только хорошо приготовленными.