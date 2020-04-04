Кабинет министров Украины объяснил, можно ли ходить по улице без маски.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, в Постановлении №211 сказано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.

Отмечается, что общественное место – это часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

При этом, перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; тому подобное.

“Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”, – отметили в Кабмине.

Отмечается, что, учитывая темпы распространенных коронавирусной болезни все люди рассматриваются как потенциально инфицированные.

“Вы можете не знать, что является переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается”, – пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в Офисе омбудсмена Украины отметили, что конституционное право на свободное передвижение по стране не является абсолютным и может быть ограничено соответствующим законом.

В данном случае и учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине, и принятием государством мер, связанных с предотвращением распространения COVID-19, таким законом является закон “О защите населения от инфекционных болезней”, которым определены, в частности основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, направленной на предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий, и который устанавливает права, обязанности и ответственность физических лиц в сфере защиты населения от инфекционных болезней.