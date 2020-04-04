Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Так, в Постановлении №211 сказано, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.
Отмечается, что общественное место – это часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).
При этом, перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; тому подобное.
“Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”, – отметили в Кабмине.
Отмечается, что, учитывая темпы распространенных коронавирусной болезни все люди рассматриваются как потенциально инфицированные.
“Вы можете не знать, что является переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда маска на лице, тогда выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается”, – пояснили в пресс-службе.
Кроме того, в Офисе омбудсмена Украины отметили, что конституционное право на свободное передвижение по стране не является абсолютным и может быть ограничено соответствующим законом.
В данном случае и учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине, и принятием государством мер, связанных с предотвращением распространения COVID-19, таким законом является закон “О защите населения от инфекционных болезней”, которым определены, в частности основы деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, направленной на предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий, и который устанавливает права, обязанности и ответственность физических лиц в сфере защиты населения от инфекционных болезней.
- 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.
- Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.
- Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.