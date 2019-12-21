По состоянию на конец 2019 года государственный бюджет Украины недополучит более 51 млрд гривен. Это в разы больше чем за несколько предыдущих лет.

Об этом сообщает издание ZN.UA со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение редакции.

“Объем этих недопоступлений к концу года превысит 51 млрд грн, и можно сказать о кризисе в госфинансах. Чтобы был понятен масштаб проблем, приведем данные предыдущих годов: в 2015-м — перевыполнение на 12 млрд грн, в 2016-м — недовыполнение на 1 млрд, в 2017-м — недовыполнение на 3,6 млрд, в 2018-м — на 9,2 млрд грн. Даже двузначных цифр не было”, – отмечается в материале издания.

Так, недопоступления от налоговой составили 7 млрд грн, от таможни — 36 млрд, а по другим статьям, включительно с приватизацией, которая пока так полноценно и не состоялась, — еще 25 млрд грн.

Согласно статье, дефицит был бы еще больше, если бы не 17 млрд грн, которые перечислил Национальный банк Украины (в противном случае, “дыра” в госбюджете Украины приближалась бы к 70 млрд).

По данным ZN.UA, чиновники Министерства финансов сами отмечают, что такой сложной ситуации в госфинансах “не было уже лет десять, даже в начале войны и экономического кризиса”.

Согласно статье, Минфин сейчас пытается выйти из ситуации: например, обязав АО “Укрзалізниця”, ЧАО “Укргидроэнерго” и ЧАО “Объединенная горно-химическая компания” выплатить в качестве дивидендов за 2018 год 90 % прибыли (а не 30 %). Компании с меньшей госдолей в капитале также должны будут выплатить государству 90 % прибыли вместо 50 %.

Исключение сделали только для “Ощадбанка”.

“В перспективе выплата 90 % заработанного сейчас не позволит компаниям инвестировать в развитие потом. Что в следующем году может привести к снижению ВВП, которое спровоцирует снижение поступлений в госбюджет и новый виток проблем с госфинансами”, – отмечается в статье.

Также указано, что даже с учетом экономии госрасходов в объеме 25 млрд грн плановый дефицит госбюджета к концу года, согласно оптимистичному сценарию, будет превышен на 26 млрд грн.

В связи со сложившейся ситуацией пострадать может бизнес (так как было остановлено финансирование незащищенных расходов – всего, кроме пенсий и соцвыплат).

“То есть все те из реального сектора, кто рискнул в этом году сотрудничать с нашим государством, по крайней мере до Нового года своих денег не увидят… Немало усилий было приложено для того, чтобы убедить бизнес, что государство готово рассчитываться вовремя и без задержек. После того, как бизнес недополучит порядка 35–40 млрд грн за уже выполненные в этом году работы и услуги, уровень его доверия к Правительству снова будет на нулевой отметке”, – говорится в статье.