По состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине подтверждено 5397 новых случаев коронавируса COVID-19. Впервые с начала вспышки в нашей стране показатель суточной заболеваемости превысил отметку в 5 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Аппарата СНБО.

Наибольшее количество случаев за сутки выявили: в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской области (367), Сумской области (312), Днепропетровской области (306), Донецкой области (294), Ровенской области (266), Хмельницкой области (259), Тернопольской области (242), Житомирской области (236), Черкасской области (236), Львовской области (227), Киевской области (199), Полтавской области (188), Черновицкой области (168).

За сутки скончались еще 93 человека. Всего за время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 4690 человек.

Выздоровели за сутки 2263 пациента. Всего коронавирус в Украине преодолели 108 233 пациента.

С начала эпидемии в нашей стране коронавирус диагностировали у 244 734 человек.

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было совершено 57 331 тестирование на коронавирус (из них 34 295 – методом ПЦР).

По данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 7197 случаев;

• Волынская область – 9199 случаев;

• Днепропетровская область – 7994 случая;

• Донецкая область – 5118 случаев;

• Житомирская область – 7457 случаев;

• Закарпатская область – 10 473 случая;

• Запорожская область – 5007 случаев;

• Ивано-Франковская область – 14 693 случая;

• Кировоградская область – 1234 случая;

• г. Киев – 25 896 случаев;

• Киевская область – 10 490 случаев;

• Львовская область – 21 923 случая;

• Луганская область – 1480 случаев;

• Николаевская область – 4154 случая;

• Одесская область – 15704 случая;

• Полтавская область – 3685 случаев;

• Ровенская область – 13 798 случаев;

• Сумская область – 6197 случаев;

• Тернопольская область – 14 979 случаев;

• Харьковская область – 22 712 случаев;

• Херсонская область – 1636 случаев;

• Хмельницкая область – 7732 случая;

• Черновицкая область – 15 757 случаев;

• Черкасская область – 5153 случая;

• Черниговская область – 5066 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 8 октября поступило 5790 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 312 837 сообщений о подозрении на COVID-19.