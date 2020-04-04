Об этом он проинформировал в интервью “Радио Свобода”.

“Потери 1 млрд 600 миллионов. Мы посчитали предварительно. Предварительно. Это не последняя цифра”, – отметил Кличко.

“Да, действительно, город теряет. Да, действительно, сегодня не только Украина теряет, но и все страны сейчас считают убытки, которые исчисляются триллионами долларов только в США. Никто не может заранее просчитать. И все говорят сейчас о большом финансовом кризисе, наибольшем после Второй мировой войны”, – добавил он.

При этом Кличко считает карантинные ограничения, в том числе остановку бизнеса, “непопулярными, но вынужденными шагами”.

“Это не игрушки. Мы видим, что в некоторых странах процент людей, которые умирают, до 10 %. Каждый десятый! Сейчас огромные цифры. В день умирает, я уже говорил, 700, 800, 900 человек. И это не шутки. Это очень серьезно. И поэтому, извините, мы будем терять. Это вынужденные шаги. Это непопулярные шаги. Это остановка киевского транспорта, это остановка бизнеса. Но когда стоит вопрос здоровья и жизни, то здоровье и жизнь, несомненно, являются приоритетом”, – подчеркнул он.