При въезде в Киев водителям и пассажирам транспортных средств обязательно будут проверять температуру тела в рамках карантина из-за вспышки коронавируса.

Об этом говорится в распоряжении, обнародованном на сайте Киевской городской госадминистрации.

Так, на въездах и выездах из Киева должны действовать контрольно-пропускные пункты въезда-выезда.

“Въезд на территорию Киева и выезд с нее частным автотранспортом, а также легковыми автомобилями, что осуществляют перевозку пассажиров, осуществляется через контрольно-пропускные пункты… Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию Киева на контрольно-пропускном пункте“, – говорится в документе.

Без проведения температурного скрининга граждан в столицу допускать не будут. Также не будут пропускать лиц с признаками вирусных заболеваний, кроме случаев направления на обсервацию или госпитализацию.

Стоит отметить, что ранее тем, кто въезжал в столицу, температурный скрининг проводили выборочно.

Кроме того, термометрию (измерение температуры тела) должны ежедневно проводить работникам магазинов: перед началом рабочей смены и по завершению. В случае высокой температуры таких работников запрещено допускать к работе.

Что касается покупателей, то предусмотрено обеспечение входного санитарного контроля: путем визуального осмотра, а в случае необходимости проведения температурного скрининга (измерение температуры тела бесконтактным термометром, при наличии).

Человек с признаками острого респираторного заболевания, повышением температуры тела не будет допущен к посещению заведений.

Также заведения продовольственной торговли и общественного питания должны обеспечить возможность использования антисептиков для посетителей. Кроме того, они должны обеспечить посетителей достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания и при выдаче меню на вынос.

Запрещается продажа незащищенных продуктов питания (разрешены к продаже только фасованные продукты и продукты в упаковке, напитки в герметично закрытых производителем емкостях).

Что известно о карантинных мерах в Украине

С 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Согласно закону, улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом. В то же время органы местной власти могут дополнять список общественных мест по своему усмотрению.

В Кабинете Министров, в свою очередь, “настоятельно рекомендовали” находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно “оказаться на территории, подпадающей под определение “общественное место”.

Также запрещено ходить более чем по двое.

Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Не допускается проведение всех массовых мероприятий.

Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.

Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.