Люблю: как украинские политики поздравили любимых в День святого Валентина

Политики признались своим вторым половинкам в любви на страницах социальных сетей, сообщают #Буквы.

Так, пятый президент и лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко опубликовал в Instagram совместное фото с женой Мариной и сообщил, в чем их секрет идеальных отношений.

“Мы с Мариной женаты уже 37 лет, и у нас часто спрашивают секрет долгого и счастливого брака. Когда как не сегодня, в День влюбленных, открыть эту тайну. Первая составляющая, это, конечно, любовь. Она является базой, фундаментом каждой семьи. то, что Марина – женщина, с которой я хочу прожить всю свою жизнь, я понял с первого взгляда. И у меня никогда не было в этом никаких сомнений. Второе, очень важное условие – это доверие. Это то, что у нас, и чего я желаю каждому человеку и каждой жене. И еще предстоит мудрость. Я благодарю, что Господь послал мне мудрую женщину. Говорят, что идеальный мужчина – это тот, кто твердо убежден, что у него идеальная жена. И я не устаю повторять , что моя Марина – Женщина с большой буквы. Люблю”, – написал Порошенко.

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В интервью для “5 канала” в День всех влюбленных Петр и Марина Порошенко поделились своей историей любви и секретом счастливого брака.

У інтерв’ю для @5channel у День всіх закоханих ми з Мариною поділилися своєю історією кохання та секретом щасливого шлюбу.https://t.co/etIBf3jXwX — Петро Порошенко (@poroshenko) February 14, 2021

Также поздравил с праздником свою жену министр здравоохранения Украины Максим Степанов. он опубликовал в Facebook фото жены и чувственно подписал его в соцсети.

“Любимая, ты вся моя жизнь”, – написал Степанов.

Поздравил с Днем влюбленных свою жену министр юстиции Украины Денис Малюська.

“Когда на носу День св. Валентина, а ты все еще в командировке”, – написал политик.