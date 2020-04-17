В Украине количество людей, выздоровевших после заражения коронавирусом COVID-19, в два раза превышает число летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.

Так, с начала вспышки в нашей стране скончались 125 человек, у которых ранее диагностировали вирус (9 за прошедшие сутки). Среди них – 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87 %).

В то же время выздоровели почти в два раза больше заболевших – 246 человек. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме. Только за минувшие сутки выздоровели еще 60 пациентов, из которых трое детей и 19 медработников.

Стоит отметить, что в последние дни разрыв между количеством выздоровевших и умерших постоянно увеличивался. Например, по состоянию на вторник, 14 апреля, количество выздоровевших составляло 119 человек, а умерших 98.

15 апреля в МОЗ отчитались уже о 143 пациентах, которые выздоровели, и 108 умерших.

По состоянию на 16 апреля сообщалось о 186 выздоровевших и 116 летальных случаев.

В МОЗ призывают при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно звонить семейному врачу, а также оставаться в период карантина дома, так как “самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования”.