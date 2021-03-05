Соединенные Штаты Америки вводят визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи.

Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Санкции против Коломойского введены “из-за причастности к значительной коррупции”.

“Сегодня я объявляю о публичном признании олигарха и бывшего украинского чиновника Игоря Коломойского причастным к значительной коррупции”, – подчеркивается в заявлении Блинкена.

Отмечается, что Коломойский, будучи главой Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 годы, “был причастен к коррупционным действиям, что подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления”. В частности, речь идет об использовании Коломойским “своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды”.

Блинкен добавил, что действия Коломойского также представляют серьезную угрозу для будущего Украины.

“Я также хочу выразить обеспокоенность текущими и постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего”, – говорится в заявлении.

Кроме Коломойского, под санкции США также попали его ближайшие родственники: жена Ирина Коломойская, дочь Анжелика Коломойская и сын Израиль Цви Коломойский. Всем им запрещен въезд в США.

“Это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США”, – говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что применение санкций против Коломойского “подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в сфере правосудия”.

“США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа продвигает реформы вперед”, – говорится в заявлении.