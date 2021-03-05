Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Санкции против Коломойского введены “из-за причастности к значительной коррупции”.
“Сегодня я объявляю о публичном признании олигарха и бывшего украинского чиновника Игоря Коломойского причастным к значительной коррупции”, – подчеркивается в заявлении Блинкена.
Отмечается, что Коломойский, будучи главой Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 годы, “был причастен к коррупционным действиям, что подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления”. В частности, речь идет об использовании Коломойским “своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды”.
Блинкен добавил, что действия Коломойского также представляют серьезную угрозу для будущего Украины.
“Я также хочу выразить обеспокоенность текущими и постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего”, – говорится в заявлении.
Кроме Коломойского, под санкции США также попали его ближайшие родственники: жена Ирина Коломойская, дочь Анжелика Коломойская и сын Израиль Цви Коломойский.
Всем им запрещен въезд в США.
“Это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США”, – говорится в заявлении.
Блинкен подчеркнул, что применение санкций против Коломойского “подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в сфере правосудия”.
“США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа продвигает реформы вперед”, – говорится в заявлении.
- В августе прошлого года агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в офисах компании, связанной с украинским олигархом Игорем Коломойским. Речь идет об обысках в офисах компании Optima Management Group в небоскребе One Cleveland Center на восточной 9-й улице в Кливленде.
- Впоследствии американская газета The Washington Post сообщила, что Игорю Коломойскому, “одному из самых богатых людей Украины, имеющему связи с президентом Владимиром Зеленским”, Минюстом США предъявлены обвинения в хищении миллиардов “ПриватБанка” и отмывании этих денег. Сам Игорь Коломойский отрицал все обвинения.
- Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии #Буквам рассказал, что в связи с обвинениями Игорь Коломойский может потерять имущество в США. Кроме того, Коломойского могут арестовать, как только он выедет за пределы Украины.
- В декабре стало известно, что Минюст США подал иск о конфискации имущества против украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова. Их обвинили в использовании незаконно присвоенных средств “ПриватБанка” для покупки коммерческой недвижимости в Кливленде, штат Огайо. В августе 2020 года подобные обвинения были выдвинуты Коломойскому и Боголюбову относительно коммерческой недвижимости в Кентукки и Техасе.