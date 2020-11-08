С командой Дональда Трампа случилась казусная ситуация через выбор места для своей пресс-конференции. Адвокат Трампа Руди Джулиани выступал перед журналистами на парковке садоводческого магазина, расположенного рядом с секс-шопом и крематорием.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Утром субботы, 7 ноября, когда Трамп играл в гольф, он анонсировал на своей странице в Twitter “большую пресс-конференцию в Four Seasons в Филадельфии”.

Пользователи ошибочно решили, что речь идет о люксовом отеле. Но аккаунт филадельфийского отеля международной сети уточнил, что речь действительно идет не о них, а о заведении с похожим названием, которое к отелю не имеет отношения.

Однако, как оказалось, Трамп имел в виду Four Seasons Total Landscaping – пригородный садоводческий магазин, неподалеку от которого расположены крематорий и секс-шоп.

I’ve arrived at Four Seasons Landscaping. It’s next to an adult book store called Fantasy Island. pic.twitter.com/hMy9JP8X5R — Richard Hall (@_RichardHall) November 7, 2020

Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.

Slightly surreal location… not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia… more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS — Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 7, 2020

Издание отмечает, что в штабе Трампа действительно планировали забронировать место на территории садоводческого магазина. Впрочем, Трамп неправильно понял локацию и подумал, что его команда забронировала известный отель.

Еще одной версией СМИ является то, что пресс-конференция сначала должна была состояться в гостинице Four Seasons, однако команде Трампа отказали и, чтобы сохранить лицо, было решено найти место с почти одноименным названием.

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