Об этом сообщает издание The New York Times.

Утром субботы, 7 ноября, когда Трамп играл в гольф, он анонсировал на своей странице в Twitter “большую пресс-конференцию в Four Seasons в Филадельфии”.

Пользователи ошибочно решили, что речь идет о люксовом отеле. Но аккаунт филадельфийского отеля международной сети уточнил, что речь действительно идет не о них, а о заведении с похожим названием, которое к отелю не имеет отношения.

Однако, как оказалось, Трамп имел в виду Four Seasons Total Landscaping – пригородный садоводческий магазин, неподалеку от которого расположены крематорий и секс-шоп.

I’ve arrived at Four Seasons Landscaping. It’s next to an adult book store called Fantasy Island. pic.twitter.com/hMy9JP8X5R

Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.

Slightly surreal location… not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia… more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 7, 2020