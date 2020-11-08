Об этом сообщает издание The New York Times.
Утром субботы, 7 ноября, когда Трамп играл в гольф, он анонсировал на своей странице в Twitter “большую пресс-конференцию в Four Seasons в Филадельфии”.
Пользователи ошибочно решили, что речь идет о люксовом отеле. Но аккаунт филадельфийского отеля международной сети уточнил, что речь действительно идет не о них, а о заведении с похожим названием, которое к отелю не имеет отношения.
Однако, как оказалось, Трамп имел в виду Four Seasons Total Landscaping – пригородный садоводческий магазин, неподалеку от которого расположены крематорий и секс-шоп.
I’ve arrived at Four Seasons Landscaping. It’s next to an adult book store called Fantasy Island. pic.twitter.com/hMy9JP8X5R
— Richard Hall (@_RichardHall) November 7, 2020
Just arrived at the location for the big news conference announced by President Trump.
Slightly surreal location… not the Four Seasons Hotel but a landscaping business in an industrial estate on edge of Philadelphia… more @SkyNews https://t.co/sUtAAN6n0D pic.twitter.com/u13mBFHFaS
— Mark Stone (@Stone_SkyNews) November 7, 2020
Издание отмечает, что в штабе Трампа действительно планировали забронировать место на территории садоводческого магазина. Впрочем, Трамп неправильно понял локацию и подумал, что его команда забронировала известный отель.
Еще одной версией СМИ является то, что пресс-конференция сначала должна была состояться в гостинице Four Seasons, однако команде Трампа отказали и, чтобы сохранить лицо, было решено найти место с почти одноименным названием.
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