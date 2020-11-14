Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице Филатова.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя отказ некоторых городов внедрять “карантин выходного дня” заявил, что городские головы “не имеют полномочий разрешать или запрещать действие решений Правительства”.
Филатов, реагируя на заявление Шмыгаля, заявил, что “ничего не отменяет” и “ту глупость не вводил”.
По его словам, город просто не имеет возможности ввести ограничения, поскольку ответственная за это комиссия “заболела”.
“Просто городская комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии”, — написал Филатов.
Также городской голова пожелал предпринимателям хороших выходных и напомнил о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.
“А всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе”, — добавил мэр.
- Накануне Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.
- Однако в ряде городов Украины местные власти выразили несогласие с решением Кабинета Министров и или заявили об отказе внедрять такие меры, или об отсрочке их применения. Так произошло во Львове, Одессе, Ровно, Славянске, Черкассах и Мукачево.
- Впоследствии местные власти Львова приняли решение отменить выходные дни, чтобы не вводить принятый Кабинетом Министров “карантин выходного дня”.
- А исполнительный комитет Черниговского городского совета обратился к Кабинету министров и Верховной Раде с просьбой отменить “карантин выходного дня”.