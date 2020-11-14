Мэр Днепра Борис Филатов объявил, что в городе не будут вводить "карантин выходного дня", поскольку ответственная за его внедрение комиссия "заболела".

Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице Филатова.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя отказ некоторых городов внедрять “карантин выходного дня” заявил, что городские головы “не имеют полномочий разрешать или запрещать действие решений Правительства”.

Филатов, реагируя на заявление Шмыгаля, заявил, что “ничего не отменяет” и “ту глупость не вводил”.

По его словам, город просто не имеет возможности ввести ограничения, поскольку ответственная за это комиссия “заболела”.

“Просто городская комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии”, — написал Филатов.

Также городской голова пожелал предпринимателям хороших выходных и напомнил о соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

“А всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе”, — добавил мэр.