Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования одобрил второй этап медицинской реформы, несмотря на состав группы, которая должна была предоставить выводы относительно того, эффективна ли реформа и стоит ли ее продолжать.

Об этом говорится в материале #Букв “Откат или откат? Что будет с медреформой”.

В состав группы вошли ярые противники реформы и самой и. о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун – руководитель Института сердца Борис Тодуров, у которого журналисты нашли значительные доходы, несоизмеримые с зарплатой, главный врач Института Шалимова Александр Усенко, где Служба безопасности обнаружила вымогательство взяток за трансплантацию, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

Тем не менее руководитель этой группы и глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на заседании 13 марта сообщил, что выводы группы относительно реформы положительные.

“Мы детально проанализировали состояние и реализацию программы медицинских гарантий на первичном уровне и готовность учреждений здравоохранения к ее введения для других видов медицинской помощи. Анализ свидетельствует о том, что на первичном уровне медицинская реформа проходит успешно и уже имеет положительные результаты. Пациенты получили возможность реализовать свое право на свободный выбор врача, ранее существовавшее только на бумаге, и поняли перечень медицинских услуг, который они могут получить бесплатно у любого врача первичного звен. Сегодня уже 29 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами. Медицинские учреждения начали получать больше, что позволило повысить в два-три раза уровень оплаты труда семейных врачей, улучшить условия работы заведения и ввести дополнительные сервисы”, – отметил Радуцкий.

Готовность системы к следующему этапу реформы Радуцкий тоже подтвердил.

По состоянию на 10 марта, автономизированно 99% учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, и 100% центров экстренной медицинской помощи, из них 90% выполнили все требования и готовы к контрактированию с Национальной службой здоровья Украины.

Стоит отметить, что по данным опроса Центра Разумкова 76 % пациентов довольны семейным врачом, Счетная палата выяснила, что закупки лекарств через международные организации, внедренные во времена Супрун, позволили сэкономить до 39 % бюджетных денег, которые раньше могли тратиться на посредников и «откаты», СЭС была коррупционным площадкой, эпидемия кори началась из-за падения охвата прививками и после прихода Супрун этот уровень значительно вырос, а медицинская помощь первичного звена бесплатна для всех после быстрой процедуры заключения декларации.

Как известно, медицинская реформа, стартовавшая в 2018 году, пока что коснулась только первичной медпомощи. В 2020 году системные изменения должны произойти на уровне поликлиник и больниц по всей стране.

В частности, с 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.