Об этом говорится в материале #Букв “Откат или откат? Что будет с медреформой”.
В состав группы вошли ярые противники реформы и самой и. о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун – руководитель Института сердца Борис Тодуров, у которого журналисты нашли значительные доходы, несоизмеримые с зарплатой, главный врач Института Шалимова Александр Усенко, где Служба безопасности обнаружила вымогательство взяток за трансплантацию, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.
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Тем не менее руководитель этой группы и глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на заседании 13 марта сообщил, что выводы группы относительно реформы положительные.
“Мы детально проанализировали состояние и реализацию программы медицинских гарантий на первичном уровне и готовность учреждений здравоохранения к ее введения для других видов медицинской помощи. Анализ свидетельствует о том, что на первичном уровне медицинская реформа проходит успешно и уже имеет положительные результаты. Пациенты получили возможность реализовать свое право на свободный выбор врача, ранее существовавшее только на бумаге, и поняли перечень медицинских услуг, который они могут получить бесплатно у любого врача первичного звен. Сегодня уже 29 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами. Медицинские учреждения начали получать больше, что позволило повысить в два-три раза уровень оплаты труда семейных врачей, улучшить условия работы заведения и ввести дополнительные сервисы”, – отметил Радуцкий.
Готовность системы к следующему этапу реформы Радуцкий тоже подтвердил.
По состоянию на 10 марта, автономизированно 99% учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, и 100% центров экстренной медицинской помощи, из них 90% выполнили все требования и готовы к контрактированию с Национальной службой здоровья Украины.
Стоит отметить, что по данным опроса Центра Разумкова 76 % пациентов довольны семейным врачом, Счетная палата выяснила, что закупки лекарств через международные организации, внедренные во времена Супрун, позволили сэкономить до 39 % бюджетных денег, которые раньше могли тратиться на посредников и «откаты», СЭС была коррупционным площадкой, эпидемия кори началась из-за падения охвата прививками и после прихода Супрун этот уровень значительно вырос, а медицинская помощь первичного звена бесплатна для всех после быстрой процедуры заключения декларации.
Как известно, медицинская реформа, стартовавшая в 2018 году, пока что коснулась только первичной медпомощи. В 2020 году системные изменения должны произойти на уровне поликлиник и больниц по всей стране.
В частности, с 1 апреля, большинство медицинских услуг в Украине будут бесплатными для населения: среди них роды, лечение инсультов и инфарктов. Их должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины.
- Ранее глава отдела коммуникаций Нацслужбы здоровья Украины Татьяна Бойко рассказала, какие медуслуги украинцы будут оплачивать самостоятельно после старта 2-го этапа реформы.
- С 1 апреля 2020 года заработает Программа медицинских гарантий (ПМГ), которая предусматривает возможность для пациентов бесплатно, но по направлению врача, получить ряд специализированных медицинские услуги. #Буквы разбирались, какие медслуги будут гарантированно бесплатными для украинцев.